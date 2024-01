Senzatetto in chiesa, il sindaco incontra don Kirschner: «Priorità a chi è in difficoltà»

Nella mattinata di giovedì 4 gennaio il sindaco di Treviso, Mario Conte, ha incontrato nel quartiere a Santa Maria del Sile il parroco don Giovanni Kirschner per un confronto sulla nota questione dell’accoglienza dei senzatetto nella chiesa parrocchiale e sulla petizione promossa dai residenti del quartiere per chiedere al Vescovo che il sacerdote venga sollevato dal suo incarico.

«Abbiamo affrontato le criticità emerse in questi ultimi giorni a cui sono seguite alcune polemiche - le parole del sindaco Conte al termine dell'incontro -. Entrambi, è bene ribadirlo, siamo concentrati sulla risoluzione dei problemi ed è per questo che, con spirito propositivo e nel pieno rispetto di competenze, posizioni e sensibilità, ci siamo messi a disposizione per trovare soluzioni che guardino al bene e alla salvaguardia delle persone. La priorità, per quanto ci riguarda, non sono le discussioni bensì l’ascolto e il soccorso a chi si trova in difficoltà».