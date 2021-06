Malattia incurabile, il sorriso di mamma Serena si spegne a 42 anni

Casale sul Sile in lutto per la scomparsa di Serena Felici, mancata all'affetto dei suoi cari nella giornata di sabato 5 giugno. Malata di tumore, Serena non è riuscita vincere la sua personale lotta contro la malattia. Oggi a piangerla sono il marito Nicola, il figlio Leonardo e centinaia di amici e conoscenti che hanno riempito di messaggi e ricordi la sua bacheca Facebook.

Originaria di Mestre, Serena viveva ormai da anni a Casale sul Sile. Dopo il diploma in pianoforte al conservatorio Benedetto Marcello di Venezia, un diploma in didattica sempre al conservatorio e una laurea all'Università Cà Foscari di Venezia, era diventata un'apprezzata insegnante di musica. Una passione, quella per la musica, condivisa con il marito Nicola Fazzini, sassofonista e compositore, direttore artistico di "Sile Jazz". «Sono commosso da questa partecipazione così vasta in ricordo di Serena. Telefonate, messaggi, commenti ed email anche da persone lontane. È meraviglioso vedere e misurare con il metro del cuore quanti di voi siano stati grati di averla incontrata. Il fatto che ne serbiate un tale ricordo è sicuramente il regalo più bello» ha scritto su Facebook. La data dei funerali di Serena verrà fissata nelle prossime ore.