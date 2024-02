/ Piazzale dell'Ospedale

Addio a Sergio Andres, storico direttore dell'economato Ulss 2

Azienda sanitaria in lutto per la scomparsa del dirigente mancato a 60 anni a causa di un male incurabile. Sarebbe andato in pensione tra pochi anni, il ricordo del direttore generale Benazzi: «Professionista esemplare, profondo dolore»