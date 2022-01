Servizio Civile Universale, aperto un posto anche al Bon Bozzolla

Un anno da operatore volontario all’Istituto Bon Bozzolla con il Servizio Civile. Candidature aperte per un posto disponibile nel 2022 al Centro di Servizi di Farra di Soligo nell'ambito del progetto "NODI intergenerazionali - intrecci e scambi a sostegno delle marginalità" del programma "IL TELAIO - la Comunità che rEsiste ritessendo legami", promosso dall’Associazione Comuni della Marca Trevigiana. Un’opportunità preziosa, rivolta ai i giovani tra i 18 e i 28 anni, per offrire un sostegno pratico alla comunità e al territorio, agevolare i rapporti con e tra le persone, condividere esperienze e valori, ma anche un’occasione per comprendere l’invecchiamento e la gestione della non autosufficienza sotto l’aspetto emotivo, assistenziale e organizzativo. La scadenza per l’invio delle domande, da effettuarsi online, è fissata a lunedì 26 gennaio.

La proposta è dedicata a un giovane dai 18 ai 28 anni interessato a un’esperienza formativa e qualificante per dedicarsi agli altri, ritessere occasioni di sostegno e scambio, acquisendo competenze spendibili anche dopo la conclusione dei 12 mesi di Servizio. All’interno della struttura solighese l’operatore volontario potrà relazionarsi con tutti i professionisti, cooperando in modo sinergico nelle attività quotidiane dedicate agli ospiti e agli utenti del servizio domiciliare nel comune, nonché nell’accoglienza dei familiari. Un percorso di crescita professionale a tutti gli effetti, per il quale verrà riconosciuta un’indennità di servizio pari a 444,30 euro mensili. Tra i requisiti obbligatori, il possesso della Patente B di guida.

Le candidature dovranno essere presentate, entro le ore 14 di mercoledì 26 gennaio 2022, esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (Dol) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Per maggiori informazioni visitare la pagina https://comunitrevigiani.it/p/servizi/servizio-civile/bando-ordinario-2021.