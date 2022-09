Silea, l'asilo nido integrato compie vent'anni

La scuola dell'infanzia "Maria Bambina" di Silea ha celebrato i 20 anni di attività della sezione nido integrato con una mattinata di festa aperta a tutte la comunità. Sabato 24 settembre si è svolta una giornata all’insegna della condivisione e del ringraziamento verso tutte le persone – bambini, famiglie, volontari, consulenti pedagogiche, pediatra di comunità, psicologi e collaboratori vari – che hanno contribuito al buon funzionamento del progetto Nido Integrato. Presenti il presidente della Fism Treviso, Simonetta Rubinato, il Vicesindaco di Silea, Ylenia Canzian e l'assessore all’Istruzione di Silea, Angela Trevisin.

La festa

Durante la mattinata, oltre ai giochi, alle letture animate e ai laboratori esperienziali per i bambini, sono stati presentati i percorsi educativi e i progetti attuati nei due decenni di attività. "Pappe da favola", progettualità dedicata all’educazione affettivo-alimentare in coordinamento con l’Ulss di Treviso; “Sportello Famiglia” gestito da una psicologa per offrire ai genitori supporto e ascolto sulle tematiche educative; le numerose collaborazioni con la Biblioteca dei Liberi Pensatori di Silea; i progetti di psicomotricità e musica in collaborazione con le realtà associative del territorio; le serate di formazione per i genitori; il progetto continuità con le Scuole Infanzia dei territorio; le feste e i momenti di condivisione con la parrocchia, in un’ottica di villaggio educativo nel quale i più piccoli sono parte integrante della comunità. Vent'anni in cui la Scuola si è impegnata ad offrire un servizio qualificato, ispirandosi ai valori cristiani, affiancando ai bambini personale attento, preparato ed educatrici amorevoli che hanno svolto il loro lavoro con passione, dedizione e vicinanza alle famiglie.

I commenti

«Sono stati vent'anni di impegno e servizio alla vita. Un prezioso aiuto alle famiglie della comunità, in uno stile di fiducia e collaborazione reciproca, dove al centro abbiamo sempre messo l'educazione globale della persona» dichiara Don Luciano Traverso, parroco di Silea e presidente della scuola dell'infanzia e nido integrato "Maria Bambina".

«L'essenziale del nostro agire é il lavoro educativo che si esprime primariamente in un gesto di cura: attraverso un atteggiamento di accoglienza della vita, di fiducia e valore nel bambino, di attesa, di pazienza, di propositività e creatività, in un clima che valorizza la relazione con le famiglie» conclude Anna Centis, coordinatrice gestionale della Scuola dell’Infanzia dal 1999.

La storia

L'idea del Nido Integrato Maria Bambina di Silea è nata alla fine degli anni novanta, in seno alla profonda convinzione maturata all’interno della Parrocchia S. Michele Arcangelo di essere accanto alle famiglie nell’educazione dei più piccoli. Il Parroco di allora, Don Silvio Mariga, diede avvio al progetto per la nuova struttura, a completamento della preesistente Scuola dell’Infanzia.

Infatti di fronte alla crescente domanda di un servizio educativo rivolto ai bambini della fascia di età inferiore ai 36 mesi e all’assenza nel territorio di strutture pubbliche, l’allora parroco di Silea ritenne opportuno ampliare il servizio per rispondere alle nuove esigenze delle famiglie. I lavori di ampliamento e ristrutturazione iniziarono nell’anno 2001 con il Parroco Don Mario Marostica e a decorrere dall’anno scolastico 2002/2003, ai sensi della Legge Regionale 32/90, il Nido Integrato Maria Bambina iniziò la sua attività ponendosi come ampliamento ed integrazione dell’offerta formativa complessiva della Parrocchia.