Berlusconi, mercoledì i funerali di Stato: Zaia presente, bandiere a mezz'asta

Dopo la morte di Silvio Berlusconi il governo ha dichiarato una giornata di lutto nazionale per domani, mercoledì 14 giugno 2023, quando si terranno i funerali di Stato nel Duomo di Milano. Il dispositivo è stato firmato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. Alla cerimonia funebre sarà presente anche il Governatore Luca Zaia con il gonfalone del Veneto. Le bandiere di Palazzo Balbi, sede della Regione Veneto a Venezia, resteranno a mezz'asta.

Quando muoiono personalità importanti il Governo dichiara il lutto nazionale e attiva il dispositivo per i funerali di Stato. C'è un ufficio di Palazzo Chigi che se ne occupa, l'Ufficio del Cerimoniale di Stato, che dispone e organizza le "Esequie di Stato". Oltre alle bandiere a mezz'asta, il cerimoniale prevede che il Ministero degli Esteri fornisca istruzioni ai titolari delle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane e può chiedere l'esposizione delle bandiere a mezz'asta anche ai Rappresentanti diplomatici e consolari stranieri accreditati presso lo Stato italiano. Gli esponenti del governo hanno annullato eventi e impegni in agenda: nel periodo di lutto, come da previsione di una circolare di Palazzo Chigi, le autorità pubbliche si astengono da impegni sociali, fatta eccezione per le manifestazioni di beneficenza. In generale, i funerali di Stato spettano ai presidenti degli organi costituzionali, anche dopo la cessazione del loro mandato, e ai ministri deceduti durante la permanenza in carica. Possono inoltre essere rese, su delibera del Consiglio dei Ministri, a personalità che abbiano offerto particolari servizi alla Patria o cittadini che abbiano illustrato la Nazione, o cittadini caduti nell'adempimento del dovere o vittime di azioni terroristiche o di criminalità organizzata. Nel frattempo la pioggia non ha fermato chi anche nel corso della serata di ieri è accorso per omaggiare il fondatore di Forza Italia. Dozzine di biglietti, sciarpe e fiori sono stati adagiati davanti alla casa del leader azzurro dove intanto i primi cronisti e operatori tv sono giunti sul posto. "Grazie in eterno presidente", si legge su uno striscione firmato dalla Curva Davide Pieri. Un altro cartello recita "Grazie per l'entusiasmo che ci hai regalato".