Castelfranco, cambia la sosta: 15 minuti gratis, pagamenti anche online e con bancomat

Il comune di Castelfranco Veneto ha affidato il rinnovamento del servizio di sosta a pagamento ad Abaco Spa - Divisione Mobility. L’obiettivo è quello di aggiornare completamente gli strumenti di gestione della sosta, ampliando i servizi per gli utenti del territorio in un’ottica volta a favorire nuove opportunità ed una crescente digitalizzazione dei servizi. «Con i nuovi interventi messi in campo da Abaco - spiega il sindaco Stefano Marcon - proseguiamo sulla strada di dotare la Città di nuovi e moderni servizi con un occhio di riguardo non solo ai nostri Cittadini, a cui è stata riservata la sosta gratuita per 15’ da utilizzare per acquisti veloci nei negozi del Centro, ma soprattutto all’utenza turistica italiana ed estera. Lo smartphone è sempre più al centro del nostro vivere ed anche i nostri servizi viaggiano al passo divenendo mobile-friendly assieme ai pagamenti digitali». «È per noi una grande soddisfazione poterci occupare della sosta nella città di Castelfranco Veneto - aggiungono dal quartier generale di Abaco - il rinnovamento dei servizi posto in essere rafforza l’offerta per gli utenti, consolidando uno standard in termini di qualità ed innovazione per la Città. Ringraziamo l'Amministrazione comunale e la Giunta per la fiducia che ci hanno dimostrato».

Le novità

La fase di rinnovamento, completata in questi giorni, ha portato all’introduzione di una serie di cambiamenti che riguardano: