Malore fatale, il sorriso di papà Stefano si spegne a 44 anni

Zenson di Piave in lutto per la scomparsa improvvisa di Stefano Pasin, mancato all'affetto dei suoi cari a soli 44 anni per un malore che non gli ha lasciato via di scampo. La tragedia è avvenuta a Selva del Montello, dove Pasin viveva con la moglie Clara titolare di un allevamento di pinscher nani. Trasportato d'urgenza al San Valentino di Montebelluna, il 44enne non si è più ripreso.

A piangerlo oggi, oltre alla moglie Clara, anche i bambini Carolina e Carlos, mamma Marisa, papà Natalino, i fratelli Maurizio e Nicola. Decine i messaggi di vicinanza e cordoglio arrivati ai familiari in queste ore. Pasin aveva frequentato il corso 208 allievi carabinieri a Fossano. Persona schietta e sincera, si era fatto apprezzare da moltissime persone. L'ultimo saluto mercoledì 17 agosto alle 15.30 nella chiesa parrocchiale di Zenson di Piave. Martedì sera, alle 19.30, il rosario.