Treviso, stop a nuove sagre: «Restano solo quelle consolidate»

Nonostante il passaggio del Veneto in zona bianca l'amministrazione comunale ha deciso di non concedere il via libera a nuove manifestazioni. Confcommercio Treviso plaude all'iniziativa

«Non possiamo che esprimere il nostro plauso rispetto allo stop alle sagre, per lo meno quelle nuove, deciso dal Comune di Treviso». I dirigenti di Confcommercio, Renzo Ghedin per la delegazione di Treviso e Dania Sartorato per Fipe, commentano con queste parole il nuovo provvedimento dell'amministrazione trevigiana che, per quest'estate, consentirà lo svolgimento solo delle sagre di grande significato sociale o di volontariato.

Una decisione che, in queste ore, sta sollevando non poche perplessità ma che Confcommercio Treviso considera come «un gesto di sensibilità e attenzione verso la ristorazione e i pubblici esercizi colpiti dalla pandemia. Per anni - sostengono - abbiamo dovuto sopportare stagioni con sagre che duravano decine di giorni e che sottraevano fette importanti di fatturati alla ristorazione, alle trattorie e alle pizzerie, creando di fatto un filone di ristorazione parallelo. L’auspicio è che altri Comuni prendano esempio».