Tamponi in Dogana, ultimo giorno ad accesso libero: caos in Tangenziale

Continuano i disagi per il traffico lungo la Tangenziale di Treviso: martedì mattina, 18 gennaio, decine di veicoli si sono trovati imbottigliati tra la rotonda di San Giuseppe e la zona di San Lazzaro.

L'Ulss 2 aveva previsto, per i primi due giorni di questa settimana, un potenziamento del punto tamponi che però non è avvenuto a causa dell'assenza di alcuni dipendenti del settore amministrativo, positivi al Covid. Il picco del traffico si è registrato verso le 7.30 di questa mattina, creando non pochi disagi agli automobilisti che si stavano recando al lavoro. La speranza è che oggi sia l'ultimo giorno di code visto che da domani mattina l'accesso al Covid point di Treviso sarà consentito solo su prenotazione. Come per i vaccini, i cittadini in possesso della ricetta medica per fare il tampone dovranno prenotare il loro slot sul sito dell'Ulss 2.