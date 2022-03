Teatro Accademia, problemi con le norme anti-Covid: salta la riapertura

Il Teatro Accademia di Conegliano, in fase di un ultimo controllo, non è risultato in regola con le norme di sicurezza fondamentali per la riapertura dei teatri post Covid. La serata inaugurale era attesa per sabato 12 marzo, data del concerto di Alice canta Battiato.

AMC Eventi e Comunicazione, organizzatore dell'evento, ha annunciato nelle scorse ore il rinvio dell'evento (posticipato a giovedì 12 maggio 2022 sempre al Teatro Accademia. Tutti i biglietti già acquistati rimarranno validi per la nuova data. «Ci scusiamo con il numeroso pubblico, che ha risposto alla grande per assistere al concerto della straordinaria Alice. Ci vediamo il 12 maggio al Teatro Accademia di Conegliano» concludono dall'organizzazione. Quello di Alice rischia però di non essere il solo spettacolo che verrà cancellato: se la riapertura dell'Accademia sarà posticipata a maggio, anche "Amici Fragili" di Federico Buffa, in programma a inizio aprile, dovrà essere rinviato. Lunedì 14 marzo la direzione del teatro incontrerà l'amministrazione comunale per decidere il da farsi.