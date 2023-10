TEDx Treviso torna al Teatro Del Monaco: nove super ospiti per parlare di eredità

Sarà ancora una volta il palco del teatro comunale "Mario Del Monaco" a far brillare le idee di TEDxTreviso. Grazie al sostegno del Comune di Treviso, la sesta edizione della conferenza legata alla licenza statunitense TED torna nel cuore della città. Domenica 22 ottobre, alle ore 15, il sipario si alzerà per dare voce a nove speaker e a un tema che impone molteplici riflessioni: quello dell'eredità. Cosa rimane delle nostre azioni? Come ci mettiamo in relazione a ciò che abbiamo ricevuto e che non sempre è qualcosa di positivo? Siamo consapevoli dei nostri limiti e di ciò che dobbiamo fare per lasciare il segno?

Sul palco si alterneranno nove ospiti di altissimo calibro, tra loro: Fabiana Andreani, influencer del mondo del lavoro e senior manager di alcune tra le principali business school italiane. Margot Sikabonyi, all’anagrafe Laura Marguerite, nota al grande pubblico per aver interpretato Maria Martini nella serie televisiva "Un medico in famiglia" e poi tantissime eccellenze trevigiane: dal ricercatore Luca Dal Zilio, fresco vincitore del prestigioso Jason Morgan Award, alla compositrice Erica Boschiero.

Famiglie e bambini a teatro

Dopo l’esperienza positiva della scorsa edizione, anche quest’anno le famiglie e i genitori che parteciperanno all’evento potranno portare i bambini (di età superiore ai 4 anni), che saranno coinvolti in laboratori interattivi gestiti dagli educatori esperti della Fondazione Pime di Treviso. Il servizio è gratuito.

I commenti

«Con questa sesta edizione - spiega Anna Zenoni, event manager di TEDxTreviso - vogliamo bissare il successo dello scorso anno, non solo in termini di tutto esaurito, ma soprattutto di emozioni e qualità dei contenuti. La soddisfazione più grande è vedere a Teatro centinaia di giovani e giovanissimi che per tre ore prendono appunti, discutono di quanto ascoltato durante le pause, entrano in contatto con gli speaker magari per chiedere un consiglio personale, accademico o lavorativo. Ricordo sempre che gli speaker vengono all’evento gratuitamente perché credono in questo format. E parliamo in molti casi di autentiche eccellenze a livello mondiale. Senza questo concetto di restituzione non ci sarebbe il TEDxTreviso, come non esisterebbe senza cinquanta volontari e una community di partner attenta alla qualità dei contenuti che siamo in grado di esprimere». Dal 2021 TEDxTreviso calcola il proprio impatto in termini di emissioni di CO2 e sostiene progetti di neutralizzazione climatica. «Sostenibilità per noi è però molto di più: significa promuovere consapevolezza sul consumo idrico, favorire la partecipazione di genitori e famiglie all’evento grazie all’organizzazione di laboratori gratuito per bambini, scegliere partner che condividono la nostra stessa attenzione all’ambiente e alle persone, avere per la prima volta una maggioranza di speaker di genere femminile semplicemente avendo cercato i profili che ci piacevano di più» conclude l’event manager.

«Parlare, esporsi, ma anche confrontarsi con un pubblico che vuole indagare, andare dritto al punto, al cuore delle cose. Questo è Tedx, un’esperienza che accogliamo con entusiasmo in un momento storico dove c'è estremo bisogno di ascoltare, assimilare e condividere cultura. Perché nella cultura c’è tutto: la tecnologia, l’arte ma, soprattutto, la straordinaria potenza della parola. Ringrazio gli organizzatori, una squadra davvero straordinaria, perché anche quest’anno, oltre ad essere riusciti a costruire l’evento con la consueta dedizione, hanno scelto un tema accattivante come quello dell’eredità, capace di scavare nelle coscienze» il commento del sindaco di Treviso, Mario Conte, intervenuto lunedì 16 ottobre a Palazzo Rinaldi per la presentazione dell'evento

Biglietti

I biglietti, già in vendita da alcuni giorni su Eventrbite, sono quasi terminati. Rimangono solo cinquanta posti disponibili prima del sold out: il posto in platea costa 35 euro, quello nei palchi 25. Per tutte le informazioni possono essere consultati il sito ufficiale tedxtreviso.it e i canali social dell’evento.

I relatori

Questi i nove speaker che si alterneranno sul palco dell’edizione 2023 di TEDxTreviso, che sarà presentato e condotto dalla blogger e imprenditrice Gaia Dall’Oglio e dal giornalista scientifico Gianluca Dotti: