Aeroporto di Istrana chiuso per lavori, il 51° Stormo si trasferisce a Rivolto

Per i prossimi sei mesi la base delle Frecce Tricolori ospiterà gli aerei (Eurofighter ed AMX) e i piloti del 51° Stormo di Istrana. Trasferimento necessario per la sistemazione dell'aeroporto militare

Per i prossimi sei mesi l'aeroporto militare di Istrana, sede del 51° Stormo, resterà chiuso per una serie di importanti lavori di ammodernamento. Tutte le attività di volo, addestrative del personale e dei velivoli Eurofighter ed AMX, saranno quindi trasferite alla base aerea di Rivolto, in provincia di Udine, famosa per ospitare già il 2º Stormo e le Frecce Tricolori.

Da lunedì 21 giugno il temporaneo rischieramento interesserà soprattutto i velivoli degli equipaggi del 132° Gruppo Volo "Buscaglia" ed il personale tecnico di supporto. I lavori alla base militare di Istrana prevedono interventi di ammodernamento della pista e degli impianti dell’aeroporto militare. Il trasferimento consentirà al 51° Stormo di continuare l'attività addestrativa degli Eurofighter Typhoon ed AMX e preservare le capacità operativa di tutto il gruppo. L’intera attività è stata coordinata e approvata dall'Aeronautica Militare responsabile dello spazio aereo. Il 2° Stormo e il 51° Stormo adotteranno ogni sforzo, fin dalla fase di pianificazione dell'attività di volo, per minimizzare il potenziale disagio alle comunità presenti sul territorio limitrofo all’aeroporto militare di Rivolto.