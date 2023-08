Trento, nuovo Palazzo di Giustizia affidato allo studio trevigiano C+S Architects

Accelera a Trento l’iter del progetto di restauro delle ex-carceri che amplieranno il Palazzo di Giustizia esistente. Il progetto esecutivo di restauro dell’edificio asburgico sarà consegnato ai primi di settembre e porta la firma di C+S Architects, studio con sedi a Londra e Treviso di Carlo Cappai e Maria Alessandra Segantini, da poco insigniti del Premio Architetti Italiani dell’Anno.

Per la prima volta sono stati svelati in questi giorni i rendering del progetto, che avrà un valore di 20 milioni di euro. L’ente appaltante è la Provincia di Trento, peraltro proprietaria dello spazio, che sorge su un lotto di poco più di diecimila metri quadrati con un ampliamento del tribunale esistente di 8.700 metri quadrati. Ottenute tutte le approvazioni nella conferenza dei servizi di aprile, ora la Provincia dovrà approvare il progetto esecutivo e quindi procedere alla gara di appalto europea. Se l’iter burocratico non subirà intoppi, i lavori potranno iniziare già il prossimo anno.

I commenti

Un progetto che donerà nuova vita all’area. «Il riconoscimento della qualità spaziale e costruttiva del complesso ci ha spinto a realizzare un lavoro di riqualificazione dell'edificio esistente - spiega Cappai - innestando una nuova infrastruttura delicata capace di tradurre e reinterpretare il complesso per adeguarlo al nuovo programma. La filosofia del progetto mira a preservare il più possibile le strutture esistenti. Il piano terra è stato progettato come uno spazio ibrido, che possa essere aperto anche a un pubblico più ampio (previo controllo di sicurezza all'ingresso) per favorire l'idea che gli edifici pubblici sono edifici di comunità e dovrebbero ospitare un pian terreno accogliente e vivibile».

Una serie di spazi pubblici (ristoranti, caffetteria e una cella-museo) occupano il piano terra dell'ala centrale del complesso, diventando una sorta di ponte pubblico tra le due corti esistenti; l'Ufficio del Casellario e l'Ordine degli Avvocati completano la struttura funzionale del piano terra, occupando le due ali laterali del complesso. Viene mantenuta la distribuzione verticale esistente e le tre scale esistenti, interamente conservate, sono affiancate da due nuovi ascensori, mentre, per motivi di sicurezza antincendio, vengono inserite quattro nuove scale esterne di emergenza. «La definizione della materialità dei vani scala è stata altrettanto importante per far dialogare il vecchio e il nuovo - suggerisce Segantini -. I vani scala sono in laterizio vetrificato in equilibrio cromatico con l'edificio esistente. I mattoni sono stratificati in modo da creare una trama di luce e cambiano ogni singolo momento della giornata. In questo modo spingiamo le persone a usare queste scale invece degli ascensori e diventare più sane. Un parapetto strutturale in acciaio definisce le rampe con un materiale simile a quello dei balconi, per stabilire un dialogo con la pietra, materiale molto utilizzato nell'ex carcere».

Il progetto

Il primo piano è interamente occupato dal Tribunale Ordinario, con gli uffici dei giudici collocati ali centrale e orientale, le cancellerie e gli uffici maggiori nelle due ali laterali e la sala delle udienze all'interno dell'ex cappella. Ad ovest, una nuova scala dotata di piattaforma elevatrice collega i primi piani dell'ex carcere e gli attuali uffici del Tribunale. Il secondo piano è destinato ad accogliere ulteriori uffici del Tribunale Ordinario. Il terzo piano, in origine un sottotetto disabitato, ospita le unità di trattamento aria, mentre l'ala est viene ridisegnata da uno spazio multifunzionale comune, grazie alla sostituzione di alcune capriate esistenti con nuove travi sagomate ad arco in legno lamellare e all'apertura di lucernari che lasciano fluire nello spazio l'illuminazione zenitale. Il piano interrato dell'edificio esistente ospita gli spazi di servizio e gli archivi dell'Ordine degli Avvocati e dell'U.N.E.P. È collegato da una rampa ad un piano interrato di nuova costruzione, posto al di sotto del cortile-giardino d'ingresso, che ospita l'archivio del Tribunale Ordinario e più locali tecnici. La circolazione verticale avviene sia attraverso le scale esistenti sia attraverso le quattro nuove scale antincendio nei due cortili. Queste ultime sono affiancate da altre due scale esterne che conducono al giardino d'ingresso.