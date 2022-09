Viale Luzzatti e via Verdi, asfaltature notturne a Treviso

Martedì 6 settembre, a partire dalle ore 20, inizieranno i lavori di asfaltatura (in orario notturno, fino alle ore 6 del giorno successivo) di Viale Luzzatti e Viale Verdi. L’esecuzione delle opere interesserà Viale Luzzatti nelle notti del 6, 7, 8 settembre e Viale Verdi

nelle notti dell’8 e 9 settembre. Il transito verrà sempre gestito da movieri. Per necessità operative, potrebbe rendersi necessaria l’interdizione al traffico dal PUT in entrambe le vie lasciando sempre garantito il transito da Viale della Repubblica in direzione Viale Cairoli. Eventuali deviazioni o variazioni saranno comunque segnalate in loco. Durante i lavori verrà sempre garantito il transito da viale Luzzatti e viale Verdi a forze dell'ordine e mezzi di soccorso, mentre frontisti, residenti e attività commerciali e loro frequentatori potranno raggiungere le proprie abitazioni o sedi operative.