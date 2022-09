Ulss 2, pubblicati due avvisi per assunzione di personale infermieristico

Per potenziare l’organico delle sue strutture con l’assunzione di nuovo personale infermieristico, l’Ulss 2 ha indetto la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato e pubblicato un avviso di mobilità interaziendale per la copertura di due posizioni. Per entrambi gli avvisi il termine per la presentazione delle domande, presentabili esclusivamente in via telematica al seguente link www.aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it, è lunedì 19 settembre.

Tutte le informazioni in merito sono disponibili all’interno della sezione dedicata ai concorsi del sito web aziendale, dove verranno pubblicate le ulteriori comunicazioni. L’avviso di mobilità (“Avviso mobilità, per titoli e colloquio, a n. 2 posti di C.PS. - Infermiere categoria D”) è disponibile da venerdì 19 agosto al seguente link: https://www.aulss2.veneto.it/concorsi/avvisi-di-mobilita, mentre l’avviso per la formazione della graduatoria (“Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di personale con la qualifica di collaboratore professionale sanitario Infermiere cat.D”) è stato pubblicato venerdì 2 settembre al seguente link: https://www.aulss2.veneto.it/concorsi/avvisi-pubblici.