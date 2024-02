Isee per inquilini dell'Ater, partita la lettera di richiesta per 3mila utenti

ATER Treviso ha inviato una comunicazione a tutti gli inquilini ERP della provincia di Treviso per la presentazione dell’ISEE, requisito obbligatorio per chi è in scadenza. Sono 3.539 gli inquilini ATER di case ERP con obbligo di presentazione delll’ISEE. Di questi, ben 3.007 sono assegnatari con contratto di locazione in scadenza nel 2024 e con obbligo di presentazione dell’attestazione dei redditi 2023 fino al 30 aprile 2024, al fine di consentire le necessarie verifiche per il rinnovo contrattuale, mentre per gli altri 532 il termine ultimo è fissato per il 30 giugno, anche per l’eventuale richiesta di revisione del canone.

Mentre per i primi la mancanza di ISEE fa decadere il diritto all’assegnazione, in conseguenza del mancato rinnovo contrattuale, per gli altri inquilini ATER comporta l’applicazione del massimale del canone calcolato secondo le disposizioni di legge. Successivamente alla presentazione, attraverso i servizi dell’INPS o i Centri di Assistenza Fiscale, ATER recupererà autonomamente le attestazioni sul portale INPS. L’Ente di via Gabriele D’Annunzio si è premurato di informare tutti gli utenti di questo obbligo attraverso un’informativa ad hoc inviata già nel mese di settembre scorso per i rinnovi e contestualmente alla bollettazione del canone di gennaio e febbraio per gli altri assegnatari.