“Camminare per la Vita”, torna la festa “camminata” per aiutare i bambini malati

Il conto alla rovescia è iniziato e fervente è l’attesa per la sesta edizione di Camminare per la Vita, in programma per domenica 18 settembre presso il Parco Sant’Artemio (Sede della Provincia di Treviso) a partire dalle ore 8.00. C’è molta curiosità per le novità dell’evento settembrino, che continua a stupire per capacità di rinnovarsi e di coinvolgere, in parte anticipate sui social e nel dettaglio illustrate nel corso della conferenza stampa tenutasi oggi (8 settembre) presso la Sede della Provincia di Treviso alla presenza del Sindaco della Città e del Presidente della Provincia. Ideato come occasione e invito a fare movimento e ad adottare abitudini di vita sane, Camminare per la vita oggi è anche una opportunità di viaggio tra le peculiarità del territorio trevigiano ed una occasione per cimentarsi in nuove attività motorie e creative, in un contesto di condivisione ed accoglienza.

Partenza libera dalle 9.00 alle 10.00 per la camminata che si snoda lungo i due nuovi percorsi di 4 e 10 km (liberamente accessibili) che domenica condurranno i partecipanti, sotto lo sguardo attento di oltre 60 volontari, a scoprire, il Bosco dello Storga, la Chiesa della Madonnetta, la ex fabbrica delle spazzole (entrambi i percorsi), Parco Eolo, Piazza Martini Belfiore, Fontana con satiro, Cinema Edera, Parco Villa Margherita e Fontana a ruota (percorso lungo). All’interno del Parco di Villa Margherita i camminatori saranno accolti dalla musica della Banda Gagno di Villorba (che nella formazione orchestrale di oltre 40 elementi eseguirà un repertorio davvero originale), mentre nell’Oratorio della Chiesa di Santa Maria del Rovere i partecipanti ascolteranno le note jazz della band Jellow Devils.

Conclusa la camminata all’interno del Parco della Provincia, si potrà pranzare con il cestino picnic (prenotabile in loco sin dalle ore 8.00) o con pranzo portato da casa, e si potrà partecipare alle varie attività presenti: dai corsi di yoga, ai laboratori di pittura anche per adulti, dal pattinaggio in linea alle attività per i più piccoli dedicate alla scoperta della natura. Si potrà persino effettuare gratuitamente uno screening visivo a cura di ottici specializzati. Confermate anche la presenza dell’angolo break con caffè e brioche e della pausa gelato lungo il percorso e nel parco. Ci si potrà rilassare accompagnati dalle note di musica dal vivo “diffusa” ad opera di giovani allievi, presenti in piccole formazioni all’interno del Parco della Provincia dalle 11.30. Insomma, curiosità ed attese nutrite per questa sesta edizione di Camminare per la vita non andranno deluse la prossima domenica 18 settembre.

Confermate anche le finalità benefiche dell’evento, le cui donazioni continueranno a sostenere principalmente i progetti di ricerca e cura pediatrica di Fondazione Città della Speranza Onlus, sui si aggiungeranno le donazioni in favore di due progetti locali di assistenza ed inclusione scelti da CPLV per la edizione 2022, uno curato dalla Associazione Fattibillimo di Mogliano Veneto e l’altro dalla Associazione Abilmente Insieme di Ponzano Veneto.

Oltre 181.000mila euro sono stati donati complessivamente in cinque edizioni di CPLV (di cui 157mila destinati al progetto di ricerca sul trattamento della ernia diaframmatica neonatale congenita), come attestano i bilanci pubblicati ogni anno sul sito www.camminareperlavita.it . Un dato importante che è frutto della precisa scelta degli organizzatori (che operano gratuitamente come tutti gli altri volontari) di destinare in donazione sia l’intero contributo versato per quota di iscrizione (euro 7 per partecipazione ed euro 12 per partecipazione con t-shirt evento) sia quanto raccolto da aziende sostenitrici e donatori privati che ogni anno scelgono di sostenere le finalità indicate da Camminare per la vita.

"All’impagabile contributo dato ogni anno dai preziosi volontari, quest’anno Camminare per la vita si arricchisce di nuove importanti collaborazioni con Associazioni sportive e culturali e con realtà imprenditoriali trevigiane, grazie alle quali è stato possibile organizzare tante nuove attività per i partecipanti - commenta Deborah Compagnoni - Domenica sarà una giornata da trascorrere nella natura ed in armonia, allietati da delicate note musicali e circondati da grande bellezza, con una importante finalità benefica sempre in mente”.

“Siamo lieti di ospitare anche quest'anno al Parco del Sant'Artemio la nuova edizione di Camminare per la Vita - sottolinea il presidente della Provincia di Treviso – iniziativa che rappresenta un'occasione per tutte le cittadine e i cittadini, di ogni età, di trascorrere una giornata in compagnia all'insegna delle buone abitudini, del movimento e del rispetto per l'ambiente, alla scoperta degli angoli più suggestivi del Parco. Ma non solo: il programma include anche laboratori

dedicati per liberare la propria creatività e numerose altre attività che pongono al centro la collaborazione e la condivisione con il prossimo. Filo conduttore della giornata, infatti, è la solidarietà: le donazioni raccolte serviranno a supportare progetti locali di ricerca medica, assistenza e inclusione. A questo proposito ricordo che, tra le sue funzioni fondamentali, la Provincia annovera le pari opportunità e la tutela dell'ambiente: da sempre, dunque, rivolge un'attenzione particolare e dà il suo patrocinio alle iniziative che guardano alla valorizzazione del territorio in un'ottica di promozione del benessere per tutta la cittadinanza. Ringrazio Sciare per la Vita ODV e tutta la squadra di organizzatori che negli anni hanno portato avanti questo progetto con grande impegno e sensibilità”.

"Camminare Per La Vita, negli anni, ha saputo non solo fare del bene ma anche unire all'insegna del benessere e del senso di comunità, creando un contesto gioioso ma anche aperto alla cultura, all'arte e alla valorizzazione del territorio", le parole del sindaco di Treviso "Elementi che Deborah Compagnoni, amica della nostra Città e sempre attenta agli aspetti sociali e culturali oltreché sportivi, ha saputo portare avanti negli anni con la consueta passione, riuscendo a coinvolgere e ad unire mondi diversi, giovani e meno giovani, sportivi e appassionati, partendo dai quartieri di Treviso e dalle loro meraviglie. Anche quest'anno, ne siamo certi, Camminare per la Vita sarà una festa e un abbraccio solidale".

Sarà possibile iscriversi on line fino al 14 settembre, presso i punti di iscrizione indicati sul sito/FB/IG fino a sabato 17 settembre, presso la Sede della Provincia sabato 17 settembre dalle 14.00 alle 18.00 e la mattina del 18 settembre a partire dalle ore 8.00. Per avere ulteriori informazioni è sufficiente consultare il sito www.camminareperlavita.it o le pagine Facebook e Instagram @CamminareperlaVita. L’evento gode del patrocinio di Regione del Veneto, Provincia di Treviso e Città di Treviso.