Il comandante della Legione Veneto in visita al comando dell'Arma di Treviso

Oggi, 23 settembre, Treviso ha accolto il Generale di Brigata Giuseppe De Liso, Comandante della Legione Carabinieri “Veneto” con sede in Padova, giunto nella mattinata per visitare il Comando Provinciale Carabinieri di Treviso, ricevuto dal Comandante Provinciale, Colonnello Massimo Ribaudo. L’incontro si è svolto nella prestigiosa cornice di Palazzo “Zuccareda” di via Cornarotta, ove il Generale De Liso ha salutato gli Ufficiali, i Comandanti di Tenenza e Stazione della provincia ed una rappresentanza dell’Arma in congedo.

Il Generale ha espresso apprezzamento per l’impegno profuso quotidianamente da tutti i militari richiamando l’importanza del ruolo degli uomini e delle donne dell’Arma nell’assicurare prossimità e vicinanza alle operose comunità della provincia trevigiana. Successivamente, il Colonnello Ribaudo ha illustrato al Comandante della Legione, in un briefing dedicato, la situazione complessiva e l’andamento operativo del Comando Provinciale. Nei prossimi giorni il Generale De Liso incontrerà le Autorità cittadine del capoluogo.