Covid-19, al via la vaccinazione dei primi 170 carabinieri della Marca

Nella giornata di oggi, 8 marzo, in concomitanza con il passaggio del Veneto in "zona arancione", i primi 170 carabinieri del comando provinciale di Treviso saranno sottoposti alla vaccinazione contro il Covid-19. Grazie alla collaborazione dell'Ulss 2, i militari effettueranno le operazioni vaccinali presso il centro di Godega di Sant'Urbano allestito nel locale Palafiera. Tra i militari vaccinandi, in questa giornata particolare, anche due donne in uniforme, in servizio alla stazione dei carabinieri di Conegliano, Giada e Giulia. Le vaccinazioni procederanno nei prossimi giorni sino a completamento.