Treviso, Pieve del Grappa, Conegliano e Vittorio Veneto: il programma del carnevale 2022

L’Associazione Carnevali di Marca si fa trovare pronta con un calendario, certamente ridotto ma fortemente voluto, insieme ad alcune Amministrazioni Comunali, il sostegno della Regione Veneto e vari sponsor che hanno creduto in un nuovo progetto: non più la Sfilata ma un Carnevale per i bimbi, insieme ai bimbi, regalando loro fiabe, sogni e momenti di magia!

Come tutti gli anni l’ingresso sarà gratuito (stavolta regolamentato) per creare in sicurezza un emozionante momento di socializzazione e serenità, nel rispetto delle normative anti-covid vigenti e nel segno della tradizione carnevalesca.

Treviso fa il poker d’assi con 5 intere giornate: sabato 19 e domenica 20, sabato 26 e domenica 27 Febbraio e Martedì 1° Marzo, ultimo giorno di Carnevale!

La Loggia dei Cavalieri, che a Natale ha regalato splendide scenografie trasformandosi nella casa di Babbo Natale e accogliendo centinaia e centinaia di bimbi, ora si trasformerà nel Villaggio delle Fiabe.

Sarà un’ambientazione decorativa e interattiva, integrata con le architetture Duecentesche della Loggia che permetterà un viaggio in un ambiente che profuma della tenerezza d’infanzia, di stupore adulto e di ricordi ‘sbloccati’… Ogni bimbo verrà accompagnato in un gioco continuo fatti di stimoli e immaginazione, dove non tutto è visibile agli occhi.

La Loggia dei Cavalieri, con la sua installazione stabile e visitabile anche nei giorni feriali, non sarà l’unico intrattenimento proposto: in ogni giornata si alterneranno artisti di vario genere, di varia provenienza, spettacoli statici da gustare e magie itineranti da cui farsi sorprendere!

Una mongolfiera gigante, bici pazze, piccolissime ed enormi, di tutte le forme, che correranno per le vie del centro condotte da giocolieri equilibristi, il mondo del Circo Fatato tutto da scoprire.

Pieve del Grappa segue a ruota con ben tre giorni di festa, distribuita nelle diverse frazioni:

Venerdì 18 Febbraio alle ore 20.45, la Compagnia ‘TEATRO DELLE ARANCE’ presenterà, presso l’Istituto Filippin, la commedia “Affetti&Difetti” di e con Giovanna Digito.

Un insieme di racconti, per scoprire con ironia semplicità e schiettezza come eravamo. Storie di paese, raccontate con spirito di osservazione da alcuni autori del nostro territorio. Storie che fanno sorridere e riflettere.

Sabato 19, dalle ore 15 in Piazza Madonnina del Grappa a Paderno, i bimbi potranno vedere da vicino la mongolfiera dei Carnevali di Marca ed assistere ad uno straordinario spettacolo di Bolle Giganti!

Domenica 20 Febbraio, durante lo storico mercato di Crespano del Grappa, i bimbi troveranno per le vie del centro e all’interno dei Giardini Pubblici di Crespano intrattenimenti e spettacoli a sorpresa!

A distanza di una settimana sarà la volta del grande Carnevale di Vittorio Veneto. Domenica 27 Febbraio in Piazza del Popolo e nel controviale della Vittoria si alterneranno dalle 14.30 clown, trampolieri, artisti ‘pazzi’ e musica per tutti i bimbi… Anche il Circo Fatato farà tappa nella Città Vittoriese che ci introdurrà in uno spaccato scientifico riguardante il mondo delle fate: vivono intorno a noi, basta solo guardare con attenzione… i bimbi avranno prove inconfutabili della loro esistenza!

Tradizione che vince… a Conegliano non si cambia!

Martedì Grasso si festeggia per le vie del centro partendo da Viale Carducci con magia, equilibrismo, trampolieri e… Scuola di circo! Tutti i bimbi, rigorosamente in maschera, potranno provare l’emozione di vedere artisti all’opera, diventare piccoli maghi, immergersi in bolle giganti… che corrono su un piccolo e divertente carretto! Sarà la musica dei ‘The Bebidens’ ad animare il pomeriggio, con canti e balli che faranno divertire grandi e piccini!

L’Associazione Carnevali di Marca non ha certo dimenticato il mondo dei carri allegorici, dei gruppi che storicamente hanno animato le vie della Marca essendo la vera anima del Carnevale: raffigurazioni, caricature, satira ma allo stesso tempo personaggi famosi e viaggi su mondi lontani. Forse per la prima volta i bimbi potranno avvicinarsi a questi ‘mondi viaggianti’ poiché saranno fermi in esposizione nelle Piazze del Carnevale.