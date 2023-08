Anche i residenti di Casa Albergo Salce di Treviso hanno celebrato i 130 anni del soprano Toti Dal Monte, in occasione del ritrovamento di un suo biglietto autografo indirizzato alla direttrice della residenza, durante una sua visita nel 1974. Il biglietto autografo datato 12 maggio1974 e indirizzato a Ada Rodella, al tempo Direttrice di Casa Albergo Salce, così recita: “Gentile Ada Rodella, ieri l’ho aspettata un po'! Per conoscerla e salutarla, ma avevo un appuntamento improrogabile ed ho dovuto partire! Prima di tutto voglio ringraziare Lei e la Direzione per l’accoglienza avuta e per i bei fiori inviatimi a tavola!E poi, mia cara, sono rimasta veramente entusiasta del luogo, dell’ambiente, così signorile, e di tutto l’andamento, insomma! Complimenti a lei ed alla Direzione: spero di ritornare ancora dalla mia cara amica Ida, di conoscerla personalmente! Con stima e cordialità da Toti Dal Monte"

Martedì 29 agosto alle 16 in Casa Albergo c’è stato l’incontro a cura dalla giornalista e critico musicale Elena Filini, che ha presentato ai residenti di Casa Albergo e del cohousing Borgo Mazzini la signora Toti Dal Monte, cantante lirica, attrice cinematografica e teatrale, nella sua vita tra pubblico e privato.

Al termine, l’inaugurazione del quadro in cui è conservato il biglietto autografo, che sarà esposto all’ingresso di Casa Albergo Salce per essere apprezzato sia dai residenti che dai famigliari in visita. Per l’occasione, la residente professoressa Marialuisa Viena, ha letto la poesia “Co l’è mort la Toti” scritta dal grande poeta trevigiano, Andrea Zanzotto.

Questa iniziativa contribuisce a rendere manifesto come le strutture per anziani possono essere luoghi generativi, in cui la cura per la bellezza e la valorizzazione della loro cultura intrinseca, sono arricchimento per i residenti di ogni epoca.