Covid, chiude il punto tamponi in Dogana: «Si faranno solo all'ex Maber»

Fine di un'epoca a Treviso: visto l'andamento dei contagi Covid nella Marca, l'Ulss 2 ha deciso di riorganizzare le attività connesse alla gestione della pandemia che continua a registrare un progressivo ma costante calo nell’accesso ai punti tampone della Marca.

Per questo motivo domenica 12 febbraio sarà l'ultimo giorno di attività del punto tamponi all'ex Dogana di Treviso. Da lunedì 13 febbraio l'attività dell'hub sarà trasferita al centro vaccinale di Villorba (ex Maber), operativo dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle 17 e la domenica dalle 8 alle 13. In Dogana il Covid point ha segnato una delle pagine più rilevanti della pandemia in provincia di Treviso con code di auto chilometriche, nei mesi più duri del contagio, e centinaia di migliaia di persone sottoposte a tampone.