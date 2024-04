Attività fisica, premiati 29 comuni della Marca: «Ma mezzo milione di veneti è sedentario»

Che si tratti di adulti, ragazzi o bambini poco cambia: i corretti stili di vita e l’attività fisica sono un toccasana, prevengono patologie, creano benessere, rendono possibile vivere bene in armonia con il proprio fisico. Il piano regionale "Vivo Bene Veneto" sta dedicando particolare attenzione al tema, come dimostra "Campioni Tutti i Giorni", l'evento organizzato in collaborazione tra la Regione, l'Ulss 2, Cuamm Medici con l’Africa e Comune di Treviso, tenutosi questa mattina, sabato 6 aprile, in piazza Borsa, alla presenza dell'assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin.

I comuni premiati

Sono: Altivole, Breda di Piave, Cappella Maggiore, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Cison di Valmarino, Codognè, Cordignano, Istrana, Mansuè, Maserada, Mogliano, Morgano, Paese, Pederobba, Ponte di Piave, Ponzano, Preganziol, Revine Lago, San Biagio di Callalta, San Polo di Piave, Silea, Spresiano, Treviso, Vedelago, Villorba, Vittorio Veneto e Zero Branco.

Il commento

«Nell’ambito dei corretti stili di vita e del contrasto alla sedentarietà - spiega l'assessore Lanzarin - assegniamo un particolare rilievo allo sviluppo della Rete Regionale dei Comuni Attivi, che collaborano e si danno da fare per conseguire un obiettivo prezioso: che in tutti i 563 Comuni veneti sia data attenzione a questo ambito. Il target da raggiungere entro il 2025 è di 285 Comuni attivi, dei quali 107 lo sono già, mentre 200 sono i Comuni che hanno aderito alla Rete. Chi ben comincia è a metà dell’opera, perché questa di Treviso è la prima di una serie di manifestazioni simili che si svolgeranno via via in tutto il Veneto. Sono i dati - aggiunge - a dimostrare quanto importante sia informare la popolazione sui pericoli della sedentarietà: si stima infatti che in Veneto ci siano circa mezzo milione di sedentari tra i 18 e i 69 anni; le persone (circa una su tre) con due o più patologie si muovono poco e conducono una vita sedentaria; la sedentarietà sia associa spesso ad altre condizioni di rischio, tanto da essere presente nel 30% delle persone depresse, nel 15% dei fumatori, nel 17% degli ipertesi e nel 16% delle persone sovrappeso. Per questo - conclude l'assessore rivolgo un grande plauso ai 29 Comuni della Marca che oggi hanno ottenuto il riconoscimento di Comuni Attivi».