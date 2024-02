Visita del Console Generale di Romania al Prefetto di Treviso ed al sindaco Conte

Il Prefetto di Treviso Angelo Sidoti ha ricevuto nel pomeriggio di mercoledì, in visita ufficiale, il nuovo Console Generale di Romania a Trieste, Adine Lovin, da poco insediatasi. Durante il cordiale colloquio, sono state approfondite le tematiche di attualità di comune interesse ed in particolare le condizioni di integrazione della comunità di cittadini rumeni residenti in provincia. Il Console ha manifestato al Prefetto la grande attenzione dello Stato della Romania per questa provincia in considerazione della rilevante presenza della comunità che risulta essere oltre che ben inserita, anche la più radicata in termini numerici. In conclusione il Prefetto ha espresso al Console fervidi auguri di buon lavoro.

Anche il sindaco di Treviso Mario Conte ha ricevuto a Cà Sugana il console generale di Romania, insieme al Console Onorario di Romania a Treviso, Mario Moretti Polegato. È stata un'occasione per ricordare la proficua collaborazione fra la comunità trevigiana e quella romena, che si è ben integrata nel contesto sociale ed economico. Al termine dell’incontro i Conte e Lovin si sono scambiati un presente rappresentativo dei valori culturali e dell’identità delle comunità trevigiana e romena.