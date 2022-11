I primi dieci chili di miele prodotti dalla cooperativa Solidarietà

Ieri pomeriggio nella sede della cooperativa Solidarietà a Monigo insieme agli ospiti del centro diurno la presentazione delle tappe del progetto alla presenza del presidente della cooperativa Solidarietà Antonio Carlini, del vice presidente Luigi Zoccarato, del sindaco di Treviso Mario Conte, dell’assessore alle Politiche ambientali Alessandro Manera e del presidente regionale degli apicoltori Apat Stefano Dal Colle. L’apicoltura ha trovato casa all’interno della cooperativa a partire dal 2021, con la messa a dimora per la prima volta a luglio di tre arnie per l’apicoltura razionale e del kit per la preparazione donati dal Comune. La produzione di miele nasce così come progetto sperimentale gestito dal Centro diurno di Monigo che accoglie nei propri laboratori persone con diverse abilità: «Non siamo produttori di miele di professione, ma una comunità che si è data da fare» ha detto il vice presidente Zoccarato.

Alla fine del 2021 a causa di alcuni fattori climatici avversi erano state perse due famiglie di api su tre, ma quest’anno con l’arrivo della primavera sono stati introdotti nuovi nuclei. Ad oggi l’apiario di Solidarietà conta sei unità in ottima salute: cinque arnie per apicoltura razionale e una sperimentale: «Mi commuove lo spirito di comunità, l’attenzione agli altri insieme alla passione e alla voglia di fare che spinge a raggiungere sempre nuovi obiettivi» ha sottolineato il sindaco Conte. La presentazione del primo miele prodotto ha così dato il la ad una serie di eventi già in calendario per celebrare il 40esimo anniversario della cooperativa Solidarietà, nata per volontà di un gruppo di famiglie nel 1982.

Intanto la sfida nell’ambito dell’apicoltura continua. Per il 2023 è in cantiere la produzione, oltre al miele, di prodotti dell’alveare come pappa reale, propoli, polline e cera. Insieme alla messa a punto per le scuole del territorio di pacchetti didattici sul tema dell’apicoltura, all’interno di progetti di approfondimento sulla vita delle api rivolti ad alunni e gestiti dai lavoratori del centro diurno.