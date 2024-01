Fissati i funerali di Tito Spironello

Verranno celebrati giovedì 4 gennaio i funerali di Tito Spironello, storico negoziante di elettrodomestici a Santa Bona, deceduto il 30 dicembre all'ospedale Ca' Foncello di Treviso all'età di 85 anni dopo un ricovero durato 10 giorni a causa di un malore che lo aveva colpito mentre era al volante del suo furgone lungo la Feltrina. Il corteo funebre partirà dalla Sala Funeraria del cimitero di Zero Branco alle ore 9 e raggiungerà la chiesa di Santa Bona alle 9,30. Da qui poi la salma proseguirà per essere tumulata al cimitero di Merlengo.

Vasto il cordoglio che la notizia della sua scomparsa ha generato in tutta la città. «Tito Spironello era un riferimento non solo per il quartiere di Santa Bona ma per tutta la Città. La sua era una bottega ormai storica, alla “vecchia maniera”, capace di sfidare i cambiamenti della nostra epoca, e di unire bisogni e generazioni. Tito aveva tutto per tutti, la risposta ad ogni tipo di necessità, il consiglio giusto. A nome di tutta la comunità trevigiana, porgo le più sentite condoglianze alla famiglia» era stato l'ultimo saluto a "Tito" da parte del sindaco di Treviso Mario Conte.