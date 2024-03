Al via i lavori di riqualificazione di piazza Martiri di Belfiore a Treviso

Mercoledì 20 marzo inizieranno i lavori di riqualificazione della fontana di Piazza Martiri di Belfiore, costruita nel 1965, a completamento dell’intervento che ha riguardato l’intero quadrante del quartiere di Santa Maria del Rovere. «Verrà mantenuto l’aspetto estetico storico della fontana composta da un insieme di sette vasche esagonali», spiega l’assessore alle opere pubbliche del Comune di Treviso, Sandro Zampese. «Si andrà ad intervenire invece sulla impermeabilizzazione e sul sistema impiantistico ormai deteriorati e non funzionanti».

In particolare, verranno eliminate tutte le piastrine ceramiche presenti all’interno delle vasche e ricostruite le parti ammalorate. Le lavorazioni punteranno al mantenimento del rivestimento esterno costituito da blocchi squadrati di trachite che verranno puliti per riportarli allo stato originario e successivamente verrà realizzato un trattamento protettivo trasparente. Quanto alla parte idraulica, verranno revisionate le pompe esistenti, sostituiti tutti gli ugelli delle fontane e realizzato un sistema di filtrazione meccanico necessario per garantire la funzionalità dell’impianto e ridurre gli interventi di pulizia e manutenzione.

La riqualificazione riguarderà inoltre l’impianto di illuminazione delle vasche con nuovi proiettori a led che assumeranno, durante le ore notturne, un aspetto particolare con la possibilità di programmare la colorazione delle luci. L’importo dei lavori, che dureranno circa 90 giorni, è di 128.392 euro (finanziamento del Bando Periferie).

Lunedì 18 marzo, invece, a completamento delle opere di restauro del sottoportico del Vescovado, realizzate dalla Curia Vescovile, inizieranno in Piazza del Duomo, a cura del Comune di Treviso, i lavori di adeguamento e sistemazione di un tratto di marciapiede all’ingresso di Via Canoniche.

Questi consisteranno nella realizzazione del collegamento tra due nuovi rami predisposti di cavidotto, al fine di attivare la nuova illuminazione pubblica del sottoportico, nel rifacimento della pavimentazione in porfido e nell’adeguamento della segnaletica. La durata dei lavori è stimata in 7/8 giorni. «Sarà adottato ogni provvedimento ed ogni modalità utile a ridurre i tempi, limitare i rumori e la produzione di polveri», assicura Zampese. «Durante l’orario lavorativo (dalle 8 alle 18) non potrà essere garantito il transito pedonale, data la ristrettezza del luogo d’intervento. Lo stesso potrà comunque avvenire da e per Vicolo del Duomo e/o da Piazza Pola».