Treviso Giallo, al via la sesta edizione: Gianrico Carofiglio ospite della prima serata

Avrà inizio giovedì 21 marzo la sesta edizione del Festival Treviso Giallo che animerà con incontri e spettacoli fino a domenica 24 marzo, la prestigiosa sede del Museo di Santa Caterina. Molti i prestigiosi ospiti attesi durante il festival: Gianrico Carofiglio, Tullio Avoledo, Valerio Calzolaio, Felicia Kingsley, Antonia Arslan, Donatella Di Pietrantonio, Anabel Hernández, Davide Longo, Lucio Luca, Daniele Manca, Massimo Carlotto, Bruno Morchio, Fabrizio Roncone, Licia Troisi, Lucia Zorzi, Loris Giuriatti, Marco Zatterin.

Durante le giornate del festival, a Oderzo, si terranno una serie di attività dedicate ad Alberto Martini in occasione dei 70 anni dalla morte con incontri e laboratori a lui dedicati. Viene confermata anche quest’anno la sezione Giallo Kids dedicata ai bambini per avvicinarli alla letteratura con letture e laboratori. L’edizione 2024 conferma l’estensione del programma anche alle città di Vicenza, Padova, Mestre, Venezia, Verona, Oderzo, Castelfranco Veneto coinvolgendo le librerie, Università, Musei e le Fondazioni culturali. Il festival, completamente a ingresso libero, vuole favorire una circolarità culturale che possa essere un’occasione, per la cittadinanza, di condivisione e crescita sociale e, nello stesso tempo, desidera valorizzare un territorio ricco di storia, arte e bellezze naturali.

Il programma