Giornata della Memoria 2022, le iniziative nella Marca

Treviso

Giovedì 27 gennaio, nella Giornata della Memoria per commemorare le vittime dell'Olocausto, la Provincia di Treviso organizza una diretta in streaming trasmessa sulla propria pagina Facebook e sul proprio canale YouTube, giovedì 27 gennaio dalle 11. L'evento si aprirà con gli interventi del presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon, del Prefetto di Treviso, Angelo Sidoti, e della dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale, Barbara Sardella. Quest'anno la Provincia approfondirà le storie delle trevigiane e dei trevigiani deportati con un focus della dott.ssa Francesca Meneghetti dell'Istresco, con particolare riferimento a degli episodi avvenuti proprio al Sant'Artemio, e un documento video toccante, realizzato dalle studentesse e dagli studenti del Liceo Canova di Treviso nel 2011, sempre in collaborazione con Istresco. La diretta sarà visibile al seguente link o in streaming sulla pagina Facebook @provinciatreviso.

Conegliano

Due gli appuntamenti in programma: la cerimonia al mattino e uno spettacolo teatrale alle ore 20.30 presso l'auditorium "Dina Orsi". Alle ore 10.30 in Via Caronelli (angolo Via Marconi) deposizione di una corona presso la lapide che ricorda la presenza della comunità ebraica a Conegliano. Alle ore 11.15 in Via Filzi, presso il Monumento alla Resistenza, altra cerimonia commemorativa nel luogo dove è conservata la terra del campo di concentramento di Auschwitz. Discorsi ufficiali con la partecipazione delle scuole di Conegliano e deposizione di una seconda corona. La cerimonia è organizzata con la collaborazione della Consulta delle associazioni combattentistiche e d’Arma. In serata, all'auditorium Dina Orsi alle ore 20.30 presentazione dello spettacolo teatrale “Ginettaccio. Storia di un uomo giusto”, che racconta l’incredibile storia di Gino Bartali attraverso gli occhi di Giorgio Goldenberg, ebreo nascosto in una delle case del grande campione, organizzato dall'associazione nazionale Ex Internati - A.N.E.I. (ingresso libero). Tutte le iniziative si terranno nel rispetto della normativa vigente in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Covid.

Montebelluna

Il Comune di Montebelluna organizza due appuntamenti: alle ore 15 di giovedì 27 gennaio si terrà la consueta deposizione di una corona di fiori davanti al municipio in ricordo delle vittime dell’Olocausto. La seconda proposta, rivolta agli studenti delle scuole superiori e a tutta la cittadinanza, è la narrazione teatrale “Dal Campo di calcio ad Auschwitz”. Racconto teatrale di e con Davide Giandrini accompagnato da video proiezioni e musiche originali. Il racconto narra la storia di Arpad, ebreo ungherese nonché uno dei più grandi allenatori di calcio, costretto ad abbandonare la sua famiglia, il lavoro e l'Italia a seguito della promulgazione delle leggi razziali. Il video racconto sarà visibile sulla piattaforma YouTube giovedì 27 gennaio dalle ore 20.30 alle ore 22.30 al seguente link.

Silea

Il Comune di Silea invita i cittadini a partecipare alla celebrazione della Giornata della Memoria, che si terrà nella giornata di giovedì 27 gennaio tra le 15.30 e le 19, sul piazzale davanti la Biblioteca dei Liberi Pensatori, accanto al municipio, i cittadini potranno accendere un lumino messo a disposizione dalla Biblioteca, per ricordare in modo simbolico le vittime dell’Olocausto. All'evento parteciperà l'assessore alla Cultura Angela Trevisin, che dichiara: «Anche in questo momento così difficile per la nostra comunità, tra quarantene e isolamenti, la nostra amministrazione vuole dare un segnale simbolico per ricordare una pagina di storia che purtroppo viene spesso strumentalizzata. La Giornata della Memoria serve anche a questo: a fornire momenti di riflessione perché solo comprendendo la storia in modo approfondito e competente la si può citare ed utilizzare come maestra di vita».

Susegana

In occasione del Giorno della Memoria, l'Assessorato alla Cultura presenta alla cittadinanza i primi risultati di una ricerca storica curata dal professor Pier Vittorio Pucci, per commemorare i concittadini deportati e deceduti nei lager nazisti. Appuntamento alle ore 20.30 presso la sala consiliare del comune di Susegana. La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, "Giorno della Memoria", al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Accesso nel rispetto delle normative covid vigenti - presentarsi con greenpass rafforzato e mascherina Ffp2. Per informazioni: ufficio cultura tel. 0438 437456 e-mail cultura@comune.susegana.tv.it.