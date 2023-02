M'illumino di meno, anche Treviso aderisce all'iniziativa

Anche quest'anno il Comune di Treviso aderisce a M'illumino di Meno, campagna per la sensibilizzazione promossa da Caterpillar, il programma radiofonico in onda quotidianamente su RAI Radio 2. Oggi, giovedì 16 febbraio, l’illuminazione pubblica di Piazza dei Signori, comprese le facciate dei palazzi della Prefettura e dei Trecento, sarà spenta dalle ore 19.30 alle 20.30.

Divenuto un appuntamento fisso dal 2005, anno dell’entrata in vigore del protocollo di Kyoto, Caterpillar ha proposto numerose azioni condivise: piantare alberi, scegliere la mobilità dolce, spegnere le luci, organizzare cene anti-spreco a lume di candela. In questo modo M’illumino di Meno ha promosso e raccontato in radio la crescita di una grande comunità energetica, composta da associazioni, scuole, università, persone che producono energia sostenibile in molti modi diversi: chi pedalando verso il lavoro, chi installando pannelli fotovoltaici, chi coltivando l’orto.