Lavori in piazzale Duca d'Aosta, da lunedì scattano le modifiche alla viabilità

Lunedì 26 giugno partiranno i lavori eseguiti da E-distribuzione e che interesseranno Piazzale Duca D’Aosta, viale Trento Trieste e via Roma. Fino a fine luglio in viale Trento Trieste (nel tratto compreso tra viale Orleans e Piazzale Duca D’Aosta), piazzale Duca D’Aosta e via Roma (tratto prospiciente sottopasso ferroviario e tabaccheria/bar) saranno attuati restringimenti della carreggiata con chiusura alternata delle corsie di marcia e potranno essere istituiti divieti di sosta con rimozione coatta dei mezzi, al fine di consentire le operazioni di cantiere. La pista ciclabile presente in continuità tra viale Orleans e via Roma, potrà essere temporaneamente interdetta al transito ciclabile, con deviazioni dei cicli su percorsi alternativi debitamente protetti e segnalati.