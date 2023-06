Nuova stazione ferroviaria di Treviso, riqualificazione anche per San Zeno

Questa mattina, 28 giugno, il sindaco di Treviso Mario Conte ha incontrato a Roma Antonello Martino, Responsabile ingegneria e investimenti di RFI per condividere i principali elementi circa lo stato di avanzamento dei lavori di riqualificazione della stazione ferroviaria di Treviso, investimento importante del valore di 9,4 milioni di euro da parte di RFI (Gruppo FS Italiane) e del Comune di Treviso per il nuovo polo di mobilità integrata.

Gli interventi di RFI procedono con un buon ritmo e come da previsione stanno coinvolgendo più ambiti del compendio. Il Fabbricato Viaggiatori registra ad oggi un avanzamento del 40% delle opere programmate, essendo stata completata una consistente parte dei lavori di carattere strutturale. Sono in fase di ultimazione i locali dove troverà posto la nuova velo-stazione.

In parallelo si stanno svolgendo i lavori su Piazzale Duca D'Aosta, dove, al fine di coordinare le esigenze di mobilità cittadina e sincronizzare l'intervento dei gestori dei sottoservizi, l'avvio ha richiesto più tempo e un maggiore sforzo da parte di tutti i soggetti coinvolti sia per coordinare le lavorazioni già avviate che per quelle che prenderanno il via nelle prossime settimane.

Importanti saranno anche i futuri sviluppi del nodo: RFI ha infatti presentato il progetto di completamento degli interventi sul Fabbricato Viaggiatori, che prevede l'ampliamento dell'atrio, il rifacimento dei servizi igienici e la rigenerazione del piano primo di stazione. Qui, al posto delle precedenti funzioni strettamente ferroviarie, troverà spazio uno studentato che potrà incrementare l'offerta di posti letto riservati agli studenti fuori-sede.

Particolare attenzione sarà inoltre rivolta verso il lato sud (quartiere San Zeno) per il quale sono in fase di definizione gli interventi di riqualificazione degli accessi e della viabilità con l’obiettivo di potenziare le dotazioni intermodali su quel fronte della stazione, fondamentali per completare l’offerta di interscambio modale su entrambi gli ingressi al compendio.

«C’è grande soddisfazione per questa nuova implementazione», le parole del sindaco Mario Conte. «L’incremento degli interventi porterà praticamente al raddoppio degli importi di intervento arrivando a circa 18 milioni di cui 4 investiti nel quadrante sud che insiste sul quartiere di San Zeno. Si tratta di una partita importantissima che abbiamo voluto chiudere per riqualificare un altro quadrante di Città rendendolo funzionale per i passeggeri e maggiormente fruibile da parte dei cittadini. Una grande conquista per Treviso e per il suo nuovo polo della mobilità che vuole essere anche sinonimo di vivibilità e sostenibilità».