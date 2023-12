Beni Culturali, Maria Teresa De Gregorio è il nuovo assessore

Maria Teresa De Gregorio è il nuovo assessore ai Beni Culturali e al Turismo del Comune di Treviso. Già Direttore della Direzione Beni Attivita? Culturali e Sport della Regione del Veneto con competenze di coordinamento del “sistema cultura” nel Veneto mediante la messa in rete delle risorse culturali, paesaggistiche ed economiche a livello nazionale ed internazionale, Maria Teresa De Gregorio è stata inoltre componente della Commissione ministeriale Cinematografia - Sezione Consultiva per la Promozione Cinematografica e ha maturato ulteriore esperienza nel medesimo ambito in qualità di componente della Consulta ministeriale per lo Spettacolo – Sezione competente per il Teatro e Presidente della Commissione regionale di esperti per l’assegnazione del Fondo regionale per il Cinema e l’Audiovisivo. Dal 1° di gennaio assumerà le deleghe alle politiche sui Beni Culturali, Biblioteche, Musei, Teatro e Turismo.

Così il sindaco Mario Conte: «Maria Teresa De Gregorio - ha detto il sindaco Mario Conte - non solo è una donna competente - un super-tecnico che conosce alla perfezione il panorama culturale veneto e nazionale - ma anche una persona che ha grandi motivazioni e voglia di mettersi a disposizione dei trevigiani. Il suo apporto sarà fondamentale nella fase finale del percorso di candidatura da Capitale Italiana della Cultura 2026 così come per le tante iniziative che Treviso ospita o si appresta a promuovere. L’esperienza maturata nel settore come dirigente regionale le permetterà di essere un valore aggiunto per lo sviluppo dei Musei Civici insieme al Direttore Fabrizio Malachin, oltreché nella promozione del patrimonio cittadino e della rete territoriale. Come avevo precisato in sede di presentazione dei componenti della Giunta, mi sono preso il giusto tempo per la nomina del nuovo Assessore, prevedendone l’inizio del lavoro con il nuovo anno, non solo per valutare attentamente le necessità dei vari settori ma anche per avere la certezza di scegliere un profilo di valore».