Torna la Popolarissima: tutte le modifiche alla viabilità

Domenica 17 marzo torna l'atteso appuntamento con la Popolarissima: alle 12.30, in viale Frà Giocondo, la manifestazione ciclistica organizzata dalla UC Trevigiani festeggerà la sua 107esima edizione. Per garantire la buona riuscita dell’evento e la sicurezza dei partecipanti, degli spettatori e degli utenti della strada, il Comune di Treviso ha previsto una serie di modifiche della viabilità.

Divieto di sosta con rimozione coatta dei mezzi dalle ore 6 alle ore 18 di domenica 17 marzo su Piazzale Burchiellati, viale Burchiellati, viale Frà Giocondo (intera area), via Cortese, via Dotti, via Filippini, via Mura San Teonisto, viale D’Alviano, via Caccianiga, Borgo Mazzini, Borgo Cavalli, viale Terza Armata, curva stadio, viale Nino Bixio, via Cal di Breda, strada San Pelaio, via Montello, v.le f.lli Cairoli, via Cortese, piazza Trentin, via Foscolo.

Circolazione vietata dalle ore 6 e fino a termine manifestazione su viale Frà Giocondo (ingresso dal Put e sull’intera area per l’allestimento delle strutture, palco e tribuna di arrivo della gara); dalle ore 11 e fino a termine manifestazione su varco Manzoni (ingresso dal Put), viale Burchiellati, Borgo Mazzini, Borgo Cavalli; dalle ore 11.30 e fino a termine manifestazione sul tratto di circonvallazione interna da porta Calvi a porta Piave; dalle ore 12 su tutte le vie e strade interessate dal percorso della gara sarà attuata la temporanea sospensione del traffico stradale al passaggio della carovana ciclistica così come predisposto dal provvedimento prefettizio, compreso il tratto di strada di trasferimento della carovana da via Foscolo e fino a viale Frà Giocondo per la partenza ufficiale della corsa.

Il percorso

A Porta San Tomaso, sede storica del team Uc Trevigiani, sono stati completati i preparativi; i migliori passisti-veloci del panorama ciclistico attuale si daranno battaglia sul circuito cittadino di 14,600 km, interamente pianeggiante, che dovrà essere ripetuto per 12 volte, per complessivi 175,200 km, e si sviluppa come di consueto nel centro di Treviso toccando il limitrofo comune di Villorba.

Gli orari

Firma e presentazione squadre alle ore 11,20 vicino alla nostra sede Porta San Tomaso. L’appuntamento per lo start ufficiale sarà alle ore 12.30 in viale Fra’ Giocondo in compagnia del sindaco di Treviso Mario Conte, primo grande tifoso del team.

Il commento

Ettore Renato Barzi, presidente dell’Uc Trevigiani dal 2013, presenta la manifestazione con queste parole: «La preparazione e l’organizzazione della Popolarissima richiedono uno sforzo collettivo, che coinvolge non solo il consiglio direttivo (con un ringraziamento particolare al segretario Fiorenzo Bellinato e al nostro socio Paolo Schiavon), ma anche il prezioso contributo dell’amministrazione comunale, dei volontari che dedicano il loro tempo e impegno alla gara, e degli sponsor che sostengono con entusiasmo questa importante manifestazione sportiva. Anche quest’anno avremo il privilegio di contare sulla collaborazione della famiglia di Carla Pinarello, in memoria di Giovanni Pinarello, una figura carismatica nel mondo delle due ruote. Ringraziamo anche la famiglia Varisco, guidata dalla passione di Italo e del figlio Marco, per la realizzazione dei tre meravigliosi trofei che saranno consegnati agli atleti che saliranno sul podio in viale d’Alviano. La Popolarissima è molto più di una semplice gara ciclistica; è una tradizione radicata nel cuore della comunità trevigiana: vi aspettiamo numerosi domenica per vivere insieme l’emozione della Popolarissima 2024».

Terzo Memorial Pinarello

Confermato anche quest’anno il Terzo Memorial Giovanni Pinarello, fortemente voluto dalla famiglia di Carla Pinarello e Nicola Della Pietà Pinarello: «Domenica 17 si correrà la Popolarissima: sarà una giornata speciale, poiché l’entusiasmo per il ciclismo e il sostegno della comunità si fondono in un’unica emozionante esperienza. La Popolarissima non è solo una gara, ma un momento di celebrazione e di condivisione della passione per lo sport e per il nostro territorio e noi siamo orgogliosi di farne parte, per tenere sempre viva la memoria del nostro amato nonno Giovanni».

La scorsa edizione

Davide Persico della Colpack Ballan (km 174 in 3h 50’47 media/h 45,419) era arrivato primo davanti al compagno Francesco Della Lunga, terzo Giosuè Epis della Zalf Euromobil Désirée Fior. L’azzurro campione olimpico del quartetto su pista, il veneziano Francesco Lamon, arrivò quinto. Sesto il vincitore del 2022 Nicolas Gomez, settimo il figlio d’arte Michael Minali, ottavo Nicolò De Lisi, nono l’udinese vincitore della Firenze-Empoli e del Memorial Polese Alessio Menghini, decimo Lorenzo Annibali.