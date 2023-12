Un presepe dedicato a Giulia, papà Gino: «Un esempio di come vorremmo il mondo»

«Mi sono commosso quando sono entrato in questa stanza, ho visto tantissime foto di Giulia: un papà non riesce e non commuoversi quando la sua bambina è così ben rappresentata, poi questa storia è ancora molto fresca per me, dopo tutto il can can mediatico che c'è stato sto vivendo finalmente qualche giorno di tranquillità però non potevo esimermi dal venire e di accettare l'invito per l'inaugurazione di questo presepe in onore di Giulia. Abbiamo avuto testimonianza di quanto importanti siano le associazioni, ognuno nel suo ambito di competenza completa, chiude un gap, un buco che c'è nella nostra società, per cui complimenti a tutti». Le parole sono di Gino Cecchettin, il papà di Giulia, la 22enne assassinata dall'ex fidanzato, Filippo Turetta. Cecchettin ieri, 18 dicembre, è intervenuto all'inaugurazione del presepe dedicato alla figlia e allestito a villa Margherita a Treviso dall'associazione "Villa Margherita Inclusiva". Gino Cecchettin, durante il suo intervento, ha spiegato come Giulia amasse i presepi perchè «cristallizzano un momento di bellezza, serenità e pace». Il papà di Giulia ha voluto dedicare un pensiero anche alla famiglia di Mattia Battistetti, il giovane operaio di Montebelluna morto per un incidente sul lavoro avvenuto nell'aprile del 2021 in un cantiere della Bordignon. «Sono contento che da una tragedia sono riusciti a portare avanti un messaggio dalla loro esperienza ed è quello che cercheremo di fare anche noi»: ha detto Cecchettin.

Presenti all'inuagurazione più di trenta associazioni di volontariato e culturali del territorio, compresa l’associazione Penelope – Associazione Nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse che sta seguendo la famiglia Cecchettin, oltre al sindaco Mario Conte. «Le associazioni incontrano le associazioni» sottolinea Mirella Tuzzato, principale motore dell'iniziativa «sarà il tema futuro per iniziare a collaborare tra di noi, continuando a supportare Villa Margherita Inclusiva col proseguimento di una mostra dedicata a Giulia Cecchettin che sarà inaugurata nel mese di Gennaio 2024. Pensiamo che sia molto importante anche il supporto mediatico, visto il momento drammatico che stiamo vivendo con i femminicidi e l’aggressività di molte persone».

Le associazioni che hanno aderito all'inizaitiva sono: CONI Veneto, Penelope, ANFFAS - Associazione Nazionale di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo , Telefono Amico Treviso, Associazione Parkinsoniani Treviso, Emporio Beato Erico di Treviso, Emporio Solidale Basso Piave San Vincenzo De Paoli, Una mano per un sorriso – For Children, Associazione Ezzelino III da Onara, Associazione in memoria di Mattia Battistetti odv, Solidarietà Cooperativa Sociale ONLUS, Consulta delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma della Città di Treviso, Scuola Lepido Rocco di Lancenigo, Gruppo folcloristico Pastoria del Borgo Furo , Amiche per la pelle APS , Gens Nova odv, Comitato Me Cfs ENCEFALOMIELITE MIALGICA-Sindrome da Fatica Cronica, la Loggia degli Irrealisti, La voce di Lisa, Treviso Baseball, Pro loco di Resana, Asd Strada Facendo, Associazione culturale Piccola Atene, Round Table 35 Treviso, AISVE - Associazione Incontinenti Stomizzati del Veneto, ALBA – Associazione Luci sulla Buona Strada, Gruppo Folcloristico Trevigiano.