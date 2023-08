Treviso protagonista allo Urban University di Malmo

C’è anche Treviso tra le 25 città italiane presenti all’evento Urbact University a Malmö (Svezia), nell’ambito del programma Urbact dedicato alle città europee che hanno ottenuto il finanziamento per un progetto sull’ultimo bando del programma URBACT. L’evento, giunto alla giornata di chiusura dopo tre giorni di meeting, vede lavorare insieme e scambiarsi buone pratiche sulla crescita sostenibile ed innovativa dei territori ben 500 città per un totale di 28 paesi europei coinvolti nei 30 progetti finanziati dal programma URBACT per sviluppare piani d’azione integrati.

Il Comune di Treviso partecipa all’evento come partner parte del progetto “Beyond the Urban - Building integrated mobility opportunities for sustainability beyond urban areas” iniziato il 1° giugno 2023 e che proseguirà fino a giugno 2025. “Beyond the urban” ha come obiettivo generale la preparazione ed attuazione di “piani d'azione strategici per la mobilità” vede lavorare insieme 10 partner: Creacciò (azienda pubblica per l’imprenditoria e l’innovazione della provincia di Osona, Spagna) con il ruolo di “Lead Partner”, le città di Treviso (Italia), Santa Maria de Feira (Portogallo), Tartu (Estonia), Hradec Králové (Repubblica Ceca), Machico (Portogallo), Bram (Francia) e Kocani (Macedonia del Nord), l’agenzia per il trasporto pubblico della Regione di Bucarest-Ilfov TPBI (Romania) e l’unione dei comuni di Szabolcs (Ungheria).

In particolare, il Comune di Treviso all’interno del progetto svilupperà il suo piano d’azione e comunicazione (dalla segnaletica alla sensibilizzazione, dalla disseminazione delle buone pratiche alla condivisione di progetti intercomunali) sulla mobilità sostenibile da implementare e condividere nei numerosi incontri che verranno effettuate nelle varie città europee partner del progetto. Il budget a disposizione del comune di Treviso per “Beyond the Urban” è di 65 mila euro.