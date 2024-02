Treviso, apre il primo ristorante "baby pit-stop" targato Unicef

Mancano pochi giorni all'apertura del primo Baby Pit Stop Unicef a Trevsio: il ristorante "TanaLiberaTutti" di Michele Pozzobon in piazzale Burchiellati, sarà inaugurato sabato mattina, 17 febbraio, a partire dalle ore 11.

Tutti gli ospiti, grandi e piccini, verranno accolti con Stitch, il dolce personaggio Disney amato dai bambini, icona della giornata. Ospiti d’onore saranno: la presidente dell’Unione provinciale Confcommercio e di Fipe-Confcommercio Dania Sartorato, l'assessore alle Politiche Sociali Gloria Tessarolo; l'Assessore alla Città Produttiva, allo Sviluppo Economico, al Commercio e all'Artigianato Rosanna Vettoretti; la Presidente del Comitato Provinciale Unicef di Treviso Chiara Ghirardello; con la presenza dell'educatrice del comune, Francesca Malengo di SpazioFamiglia. I Baby Pit Stop Unicef sono ambienti protetti dove le mamme possono sentirsi a proprio agio nell'allattare i loro bambini e provvedere al cambio del pannolino.

Il ristorante

TanaLiberaTutti è uno spazio che intreccia tre grandi temi di fondo: arte, famiglia, cibo. Tradotto significa un ambiente arioso e luminoso senza pericoli con colori tenui, dettagli accattivanti, messaggi creativi ed artistici, arredi a misura di bambino, spazi di condivisione e lettura, ricette, menu e prezzi dedicati, tavoli per laboratori culinari, corsi a tema. Un microcosmo che esce dalle classiche retoriche famigliari e restituisce un locale moderno ed innovativo dove genitori con un neonato possono sentirsi a casa senza perdere la dimensione della relazione e dove i bambini possono leggere, divertirsi e apprendere i primi rudimenti della cucina.

Il commento

«Il riconoscimento da parte dell’Unicef al nostro locale ci riempie di orgoglio e di soddisfazione - dichiara Michele Pozzobon, 34 anni, vicepresidente di Fipe-Confcommercio, esperto gastronomo, ha 8 locali in città dove diversifica i vari target di clientela - con TanaLiberaTutti abbiamo iniziato da qualche anno un percorso di accoglienza e di inclusività per famiglie con bambini, dove i veri protagonisti sono i bambini e dove il buon cibo diventa un’esperienza di condivisione e di confronto. L’idea è nata da me e da mia moglie Alessandra: l’esperienza genitoriale così bella e importante (3 bambini in 4 anni) ci ha illuminato e fornito nuovi stimoli ed ora sono i nostri stessi figli a darci consigli. Il ristorante, nato come “family restaurant” nell’ ottobre 2022 si sta arricchendo di esperienze e novità ed il cambio pannolino e solo uno degli aspetti, peraltro molto importante, che caratterizzano il locale. Ci fa molto piacere offrire - conclude Pozzobon- in una città a misura d’uomo come Treviso, sempre più apprezzata tra le mete artistiche nazionali ed internazionali, anche un locale appositamente studiato per essere a misura di bambino, di mamme e di genitori. In tempi di calo demografico speriamo di promuovere un messaggio di futuro e di speranza».