Consegnato il premio "Riflettore donna" a Rita Molinaro

Questa mattina, nella sala degli Affreschi di Palazzo Rinaldi, è stata consegnata la Civica Benemerenza “Riflettore Donna” a Rita Molinaro, dermopigmentatrice, pluricampionessa mondiale di make-up, socia fondatrice della Società Europea sulla Ricerca di Pigmenti e dei metodi di Tatuaggio e co-fondatrice dell'associazione Italiana Dermopigmentatori.

Il Premio Riflettore Donna viene consegnato dal sindaco, nella ricorrenza dell'8 marzo, ad una personalità femminile del territorio come riconoscimento dell'impegno profuso nell'ambito della realtà quotidiana, nel campo professionale, artistico, sociale e familiare secondo la proposta della Consulta femminile (rappresentata quest’oggi da Maria Laura Pezzato), delle associazioni femminili trevigiane e della Commissione Pari Opportunità (presieduta da Maria Domenica Pedone). Alla cerimonia sono intervenute per portare una testimonianza Nadia Andrighetto e Giovanna Causin, oltre al Presidente della Lilt Treviso, Alessandro Gava e Maria Teresa Rossato Villanova, componente della Commissione Comunale Pari Opportunità.

La civica benemerenza è stata consegnata a Rita Molinaro, si legge nella pergamena, «per aver contribuito, grazie alla sua alta professionalità nel campo della dermopigmentazione, ad aiutare le donne a ritrovare la propria femminilità dopo la parentesi dolorosa della malattia oncologica oltreché per essersi dedicata, con grande passione, sensibilità e capacità di ascolto, alla cura e al benessere psicofisico delle pazienti operate di tumore al seno; per aver divulgato, tramite l'insegnamento, specifiche tecniche di dermopigmentazione e creato un protocollo di lavoro, riconosciuto a livello nazionale, volto a restituire, a ogni donna, l'unicità della sua percezione corporea». Infine, «per essere stata ed essere attiva testimone del ruolo determinante delle donne nella crescita della nostra comunità».

«Viviamo in un periodo in cui abbiamo bisogno di grandi esempi», le parole del sindaco di Treviso Mario Conte. «Rita Molinaro ha messo a disposizione la sua professionalità, il suo cuore, il suo impegno e la sua passione per il bene della comunità. La ringraziamo per il servizio straordinario che offre, per il suo regalare emozione, rinascita, dignità alle donne operate al seno». «Quest’anno si è parlato molto di più di parità di genere e di temi sensibili riguardanti le donne anche a causa di alcuni fatti di cronaca che hanno segnato il territorio e l’intero Paese e per questo la nutrita presenza e la forte partecipazione anche emotiva alla cerimonia assumono una doppia valenza. Desidero inoltre ringraziare l’assessore alle Politiche Sociali Gloria Tessarolo, la Consulta Femminile e la Commissione Comunale Pari Opportunità, per lo straordinario lavoro di analisi dei temi, di sensibilizzazione di informazione e di rete a beneficio dell’intera comunità».

«Il mio percorso è partito quasi per caso e ho costruito tutto da zero», ha dichiarato l’insignita. «Ringrazio la Lilt che mi ha dato l’opportunità di dare un servizio alle donne e auspico che, anche grazie a questa benemerenza, possa avere la visibilità che merita per dare la possibilità alle donne di guarire anche psicologicamente dal cancro, per farle tornare a riconoscersi allo specchio. Ringrazio tutte le persone che mi hanno sostenuto, da mio marito al mio parroco, Don Matteo, perché grazie a loro non ho mai perso la fiducia».