Sciopero medici e personale sanitario: «Rinviati una quarantina di interventi»

Da mezzanotte è iniziato lo sciopero nazionale di 24 ore di medici, veterinari e personale del servizio sanitario nazionale, proclamato da Aaroi-Emac, Fassid, Fvm-Federazione veterinari e medici e Cisl medici. L'adesione, questa volta, è stata particolarmente alta costringendo l'Ulss 2 a rimandare una 40ina di interventi chirurgici previsti per la giornata di oggi, lunedì 18 dicembre. Diciotto sale operatorie non sono entrate in funzione, pari a un terzo del totale.

Le motivazioni

La mobilitazione chiedeva il blocco delle prestazioni di radiologia diagnostica, interventistica e ambulatoriale, della diagnostica di laboratorio, delle prestazioni psicologiche nei consultori, nelle neuropsichiatrie infantili, nei centri di salute mentale, delle prestazioni farmaceutiche in ospedale e sul territorio, dei servizi di igiene e sanità pubblica. In mattinata un presidio di circa un centinaio di medici ha protestato davanti al Ministero della Salute a Roma.

La protesta è contro la manovra economica per il 2024 è «l’ennesimo schiaffo al servizio sanitario pubblico e ai suoi professionisti perché mortifica i principi della salvaguardia della sanità pubblica e del diritto alla tutela della salute che continuano a non essere tra le priorità di questo Paese, a prescindere dal colore e appartenenza politica di chi lo governa - attaccano i sindacati dei medici Anaao Assomed e Cimo-Fesmed ed il sindacato degli infermieri Nursing Up - Senza confronto e senza novità sostanziali sulle richieste alla base delle nostre mobilitazioni, nel mese di gennaio 2024 proseguiremo con 48 ore di sciopero, le cui date verranno comunicate non appena sentite la basi associative».