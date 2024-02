Servizio Civile Universale, le iscrizioni salgono del 60% rispetto al 2023

Sono 385 i ragazzi e le ragazze che si sono iscritti al Bando per il Servizio Civile Universale promosso nel trevigiano dall’Associazione Comuni della Marca Trevigiana in co-progettazione con Confcooperative Unione Interprovinciale di Belluno e Treviso e in rete con CSV Belluno Treviso e L’Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso. Si tratta di un ottimo risultato, che fa segnare un +60% di adesioni rispetto all’anno scorso. Bene dunque la campagna di promozione “AI VOGL TU for Servizio Civile” realizzata insieme allo youtuber e creator Andrea Lorenzon, in arte “Cartoni Morti”, il cui video ha realizzato più di 363.200 visualizzazioni. A breve dunque l’ACMT inizierà i colloqui per andare a coprire i 182 posti disponibili nella Marca Trevigiana tra i 125 enti coinvolti: 87 Comuni, 27 Associazioni o Cooperative, 11 altri Enti.

«Siamo davvero contenti per il risultato ottenuto, abbiamo voluto scommettere su una campagna non tradizionale e i risultati sono stati molto soddisfacenti. Non posso che ringraziare tutto lo staff e i collaboratori dell’Associazione Comuni della Marca, il Centro Studi Amministrativi, i nostri partner di co-progettazione Confcooperative Belluno-Treviso, CSV Belluno Treviso e l’Ufficio Scolastico Provinciale – spiega Paola Roma, presidente dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana – Ma non solo: voglio ringraziare tutti i Comuni che si sono impegnati nella divulgazione del bando, le biblioteche, i musei, i progetti giovani, gli uffici… poi la Provincia, tutte le Associazioni, le Cooperative, gli Enti che hanno supportato la condivisione del messaggio. Un ringraziamento speciale per aver offerto i propri spazi e supporto all’Ulss2 della Marca Trevigiana, all’Imoco Volley, al Treviso Basket, al Cinema Edera, alla Rete Treviso Festival, a tutti i locali trevigiani come il New Age Club che ci hanno dato una mano. E un ultimo ringraziamento non può che andare ad Andrea Lorenzon, Cartoni Morti, che tramite il suo linguaggio ironico e i suoi canali ci ha permesso di raggiungere un grande numero di giovani. Ora inizia la seconda fase, andremo a conoscere i ragazzi e le ragazze che si sono iscritti al bando per andare a coprire tutti i posti disponibili. Crediamo fortemente che l’innesto di forze fresche nella Pubblica Amministrazione sia un grande supporto, soprattutto per i Comuni. E siamo certi che i volontari potranno vivere una grandissima esperienza».

Il Servizio Civile Universale è indirizzato a cittadini e cittadine italiani ed europei tra i 18 e i 28 anni. Consiste nella scelta volontaria di dedicare un anno della propria vita a servizio delle comunità, per promuovere la solidarietà, l’educazione, la costruzione della pace, la tutela dell’ambiente e la promozione della cultura. Il SCU consiste in 12 mesi di volontariato per un totale di 1.145 ore (delle quali 110 di formazione) con un riconoscimento di un contributo mensile di 507,30 euro. Il SCU trevigiano inoltre garantisce una riserva del 15% nei Concorsi Pubblici, la possibilità di un tutoraggio lavorativo e quella di estendere l’esperienza all’estero grazie all’Erasmus+.