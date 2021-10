Tamponi i rapidi a pagamento, ora si prenotano anche on line

In vista dell’introduzione dell’obbligo del Green Pass l’ULSS 2 Marca trevigiana, per rispondere alle necessità dei cittadini, amplia gli orari di apertura degli attuali Covid point e attiva, a partire da oggi, un grande Centro tamponi presso l’Hub vaccinale di Villorba. Con l’incremento di oltre 5000 tamponi al giorno, l’offerta complessiva dei tamponi da parte dell’Ulss 2 sarà più che raddoppiata. A questa capacità erogativa si aggiunge l’offerta delle farmacie e dei centri accreditati.

TAMPONI A PAGAMENTO

I tamponi rapidi a pagamento saranno effettuabili, solo previa prenotazione. La prenotazione sarà effettuabile on line, collegandosi al sito https://www.aulss2.veneto.it/tamponi-a-pagamento o contattando il call center allo 0422.210701. Le prenotazioni potranno essere fatte a partire da oggi pomeriggio. Dal sito sarà possibile scegliere sede, giorno e orario più comodi tra le disponibilità esistenti ed effettuare il pagamento. Nella mail di conferma della prenotazione online del tampone il cittadino riceverà il link per il pagamento on line o per la stampa del documento che consentirà di pagare la prestazione presso i servizi autorizzati (ricevitorie etc).

I costi previsti non cambiano e sono:

Minori tra i 12 e 17 anni con assistenza sanitaria in Italia € 8,00 Maggiorenni con assistenza sanitaria in Italia € 15,00 Per tutti gli altri soggetti € 22,00 Molecolari € 64,00

Di seguito il dettaglio delle sedi in cui, previa prenotazione, sarà possibile effettuare i tamponi a pagamento e le modalità di prenotazione:

SEDI MODALITA’ DI PRENOTAZIONE (obbligatoria) Tamponi rapidi (antigenici) a pagamento per Green Pass 1. ALTIVOLE ex VELO lunedì-sabato 14.00-19.00 domenica 8.00-13.00 2. CONEGLIANO Zoppas Arena lunedì-sabato 14.00-19.00 domenica 8.00-13.00 3. VILLORBA ex Maber

lunedì-domenica

8.00-19.00 Online al seguente link https://www.aulss2.veneto.it/tamponi-a-pagamento (entro le 22.00 del giorno precedente al tampone) oppure Telefonando al call center 0422.210701 (entro le 18.00 del giorno precedente al tampone) Tamponi molecolari a pagamento 1. TREVISO ex Dogana 2. ALTIVOLE Telefonando al call center 0422.210701 (entro le 18.00)