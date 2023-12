Verdesport rilancia il "Progetto sport" per le scuole primarie di Treviso

Dopo gli ottimi risultati dell’anno zero, Verde Sport ripropone per l’anno scolastico 2023-2024 il Progetto Sport rivolto alle scuole primarie della città di Treviso: le lezioni l’avvio già nel mese di novembre, quest’oggi il battesimo dell’iniziativa presso le scuole Carducci a Santa Bona, alla presenza del vicesindaco ed assessore allo Sport del Comune di Treviso, Alessandro Manera.

6 SCUOLE, 600 ALUNNI, 200 ORE DI LEZIONE – Impegno raddoppiato quello di Verde Sport per l’edizione 2023-2024 del progetto che è completamente gratuito: raddoppia il numero di plessi scolastici coinvolti, da 3 a 6 (Primo Maggio, Azzoni, Manzoni, Carducci, Prati e San Giovanni Bosco) così come il numero di studenti coinvolti, ben 600, appartenenti alle classi prime e seconde elementari, che dal mese di novembre e fino a marzo sosterranno nelle palestre dei loro istituti 200 ore di lezione, assistiti dagli istruttori di Benetton Basket, Benetton Rugby e Volley Treviso. Il progetto infatti rientra nel piano formativo annuale e per questo le società sportive de La Ghirada mettono a disposizione i loro tecnici, per insegnare le basi delle tre discipline ed i valori sani dello sport ai bambini, nella fascia d’età in cui viene naturale l’avvicinamento alla pratica sportiva nella forma del gioco.

Il progetto per le Scuole Primarie incarna la mission di Verde Sport che, attraverso La Ghirada-Città dello Sport, da quarant’anni ha il compito di trasmettere, specialmente ai giovani ed alle famiglie, i principi dello sport con particolare interesse per il territorio di appartenenza. Un progetto in cui hanno creduto fortemente fin da subito le principali istituzioni del territorio, dal Comune di Treviso ad Ulss 2, che integra le lezioni di sport con messaggi incentrati al benessere derivante dal movimento.

DA NOVEMBRE A MAGGIO – Il ciclo di lezioni, completamente gratuito, è iniziato lo scorso novembre e terminerà nel mese di marzo. A maggio poi tutti i 600 bambini coinvolti si ritroveranno a La Ghirada per la festa finale, dove avranno la possibilità di giocare e mettere in pratica quanto appreso durante l’anno in una mattinata all’insegna del divertimento e dello sport.

«Questo è un progetto a cui teniamo tantissimo» spiega Enrico Castorina, A.D. di Verde Sport «perché segue l’idea con cui la famiglia Benetton oltre quarant’anni fa ha intrapreso l’avventura nello sport, ossia quella di farlo diventare un fattore sociale, di crescita e cultura. Riuscire a raddoppiare il numero di partecipanti al progetto per le scuole primarie in quest’anno scolastico era un obiettivo ambizioso che siamo riusciti a raggiungere, grazie al supporto del Comune di Treviso, di Aulss e delle tre società sportive, Benetton Basket, Benetton Rugby e Volley Treviso, che ci hanno permesso di esportare un pezzettino de La Ghirada nelle palestre scolastiche».

«Quando una famiglia illuminata decide di dedicare attenzioni e progetti al proprio territorio c’è solo da ringraziare ed aiutarla a sviluppare questi messaggi» il commento di Alessandro Manera, Vicesindaco ed Assessore allo Sport del Comune di Treviso «Per questo un plauso va alla famiglia Benetton ed a Verde Sport per questa attività, che mette i bambini a contatto con lo sport ed i suoi valori, come il rispetto delle regole, del prossimo, lo spirito di sacrificio e l’importanza del gioco».