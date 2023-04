Donazione dei vigili del fuoco al reparto di pediatria del Ca' Foncello di Treviso

Generosità, entusiasmo e tanto, tanto cuore sono le caratteristiche che contraddistinguono i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Treviso che hanno fatto visita ieri, 3 aprile, al reparto di Pediatria del Ca' Foncello per una donazione. I pompieri hanno donato complessivamente 3.500 euro all'associazione Per Mio Figlio, che supporta le progettualità della pediatria: 2.500 sono stati raccolti dal Comando Provinciale e rappresentano le offerte devolute per il tradizionale presepe da loro allestito, mentre gli altri 1.000 costituiscono il ricavato della vendita di gadget del Motoclub dei Vigili del Fuoco.

La somma sarà destinata alla realizzazione della "Stanza dei Sogni", un luogo familiare e colorato che accoglierà i bimbi che hanno bisogno di sedazione nel corso di procedure dolorose. Per concludere in bellezza i Vigili del Fuoco, dopo la donazione, hanno fatto visita ai pazienti ricoverati nel reparto diretto dal dottor Stefano Martelossi, consegnando loro delle golose uova di Pasqua.

«Vogliamo essere vicini ai bambini, che sono i pazienti più vulnerabili» ha sottolineato il Comandante provinciale, Giuseppe Costa «Per questo abbiamo scelto la Pediatria di Treviso che rappresenta un'eccellenza del nostro territorio». «Ringrazio i Vigili del Fuoco per la vicinanza che sempre ci dimostrano e per aver regalato un sorriso ai nostri baby pazienti» il commento del direttore generale Francesco Benazzi.