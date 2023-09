Banca delle Terre Venete e CSV Belluno Treviso insieme per il terzo settore

Lunedì 11 settembre alle ore 18.00, presso l’Auditorium della Biblioteca Comunale di Montebelluna, questa opportunità sarà illustrata nel corso di un evento organizzato insieme a Ginger Crowdfunding, che gestisce una delle principali piattaforme di crowdfunding italiane ed è partner di Banca delle Terre Venete dalla prima edizione del progetto, avviato nel 2020. Da allora sono state lanciate 42 campagne co-finanziate dall’Istituto e sono stati raccolti più di 500 mila euro attraverso il coinvolgimento di oltre 5 mila donatori, con un tasso di overfunding (superamento dell'importo minimo prefissato) del 164%.

Durante l’incontro, patrocinato dal Comune di Montebelluna, i partecipanti riceveranno le informazioni utili per iscriversi ad un workshop di formazione gratuito offerto dalla Banca, della durata complessiva di 6 ore, volto a supportare la presentazione di una bozza di progetto strutturata che sarà quindi vagliata dagli esperti di Ginger Crowdfunding insieme all’Istituto. Le proposte selezionate saranno sostenute da Banca delle Terre Venete attraverso un contributo di co-finanziamento pari al 20% dell’importo totale da raccogliere.

Tra le iniziative già supportate nel trevigiano, le campagne “Memorie POP. Rassegna itinerante di teatro di vita” di Tale Teatro, “S.O.S. Prendiamoci cura di chi non ha cure!” delle Associazioni Cittadini Ovunque e Cittadini Volontari, “Salviamo il mondo per salvare noi” dell’Associazione Familiari Atlantis.

«Gli ottimi risultati raggiunti fino ad oggi non solo dimostrano il grande potenziale di questo strumento innovativo per la raccolta fondi ma confermano anche la sensibilità, lo spirito di coesione e l’effervescenza sociale del nostro territorio, da sempre vocato al dono - sottolinea Pietro Pignata, Vicepresidente Vicario di Banca delle Terre Venete -. In tale contesto, sostenere i progetti degli Enti del Terzo Settore significa moltiplicarne gli effetti positivi a vantaggio della comunità. Con queste azioni si rinnova la nostra tradizione mutualistica e cooperativa, nonché la vocazione all’assistenza di ogni fascia del tessuto sociale, per una crescita armonica ed inclusiva».

«Crediamo fortemente nel potenziale del progetto ‘Crowdfunding: il dono della comunità’, dato l’obiettivo di far conoscere ad Associazioni di volontariato ed Enti non profit un metodo concreto di promozione della partecipazione a nuovi progetti civici, sociali e culturali - aggiunge Elisa Corrà, Presidente del Csv Belluno Treviso -. Tramite una campagna di crowdfunding, associazioni, cooperative e organizzazioni possono, infatti, acquisire risorse economiche ma anche farsi conoscere sul territorio, rinsaldare le relazioni con la propria comunità e acquisire nuove competenze nella progettazione e nella comunicazione online».

«Ginger è il partner fidato per coloro che desiderano lanciare una campagna di crowdfunding in modo efficace, fornendo un supporto completo in ogni fase del processo. L’esperienza di questi anni ci insegna che quando un’organizzazione non profit acquisisce competenze nel crowdfunding, i risultati sono straordinari: il tasso di successo dei progetti ospitati su Ideaginger.it con il supporto di Banca delle Terre Venete è del 98%. Siamo felici di continuare a collaborare insieme alla Banca per diffondere la cultura del crowdfunding lungo un percorso di consapevolezza ed efficacia» commenta Luca Borneo, Responsabile della piattaforma Ideaginger.it. L’ingresso è gratuito e aperto a tutte le realtà del Terzo Settore del territorio. L’iscrizione è obbligatoria attraverso il form presente nel sito www.bancaterrevenete.it.