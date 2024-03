Maltempo fino a Pasquetta, annullato il Trofeo Montegrappa

Il maltempo cancella la 38esima edizione del Trofeo Montegrappa. L’evento era programmato da oggi, giovedì 28 marzo, fino a lunedì 1º aprile. In gara i 200 migliori piloti al mondo di deltaplano e parapendio. Alla luce dei rischi connessi al meteo dei prossimi giorni, gli organizzatori hanno deciso di fermare la gara e di rinviarla all’anno prossimo non essendo possibile trovare un’altra finestra utile nel calendario delle competizioni. Per quanto riguarda le iniziative collaterali (il Testival) saranno date comunicazioni specifiche sui social network dell’organizzazione.

Il meteo per i prossimi giorni

Queste, invece, le previsioni di Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: «Il weekend di Pasqua e Pasquetta si prospetta instabile se non a tratti proprio perturbato al Nord. Sabato attese precipitazioni sparse soprattutto a Nordovest, mentre la domenica di Pasqua dovrebbe risultare la giornata peggiore con fenomeni diffusi in estensione anche al Nordest, localmente intensi e a carattere temporalesco: non esclusi accumuli pluviometrici talora molto abbondanti in particolare a ridosso delle Prealpi e della fascia pedemontana dove si potrebbero registrare punte complessive superiori ai 100-150 millimetri. Ulteriori nevicate, talora copiose, interesseranno le Alpi ma in generale a quote medio-alte. Anche la Pasquetta vedrà con molta probabilità acquazzoni sparsi, ma questa volta meno diffusi e alternati anche a delle pause soleggiate, specie in pianura».