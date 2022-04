Turismo internazionale, Treviso tra le destinazioni chiave per i passeggeri Ryanair

Ryanair (la compagnia aerea n.1 in Europa e in Italia), insieme al Comune di Treviso e al Consorzio di Tutela del Prosecco DOC hanno, hanno oggi presentato i risultati della loro partnership strategica che ha avuto luogo da agosto a dicembre con l’obiettivo di posizionare Treviso ed il suo territorio come una destinazione chiave per il turismo internazionale in 11 dei principali mercati incoming selezionati.

Questa campagna si è svolta in due fasi: da agosto fino a metà ottobre, e da novembre a dicembre. La prima fase, fortemente focalizzata sulle attività di Customer Relationship Management e social media, ha portato un aumento medio delle prenotazioni del 14%, mostrando un impatto estremamente positivo in particolare su Regno Unito, Francia e Belgio (rispettivamente con aumenti del 25%, 29% e 32%). La fase due, che si è concentrata maggiormente su attività legate al sito web e alla app, insieme alle 3 campagne “Abandon Basket” ad hoc per Italia, Germania e Regno Unito, ha generato in media un amumento del 16% delle prenotazioni, con risultati eccellenti in Danimarca e Israele (rispettivamente con aumenti del 56% e del 62%). Ryanair è stato un attore chiave nello sviluppo di Treviso come destinazione turistica, grazie ai collegamenti diretti e tutto l'anno che hanno permesso di posizionare Treviso come destinazione di principale a livello internazionale, oltre che nazionale. Questa partnership con il Comune di Treviso e il Consorzio DOC evidenzia il continuo impegno di Ryanair nel sostenere la crescita del turismo a Treviso e nel Nord Italia, dopo l’annuncio della base di Ryanair lo scorso anno, la prima in Veneto.

I piani di sviluppo di Ryanair su Treviso continuano nell’estate '22 con 150 frequenze settimanli verso 44 destinazioni, giocando un ruolo chiave nella ripresa dei posti di lavoro locali, dell'economia e dell'industria turistica. “Siamo particolarmente orgogliosi dei risultati raggiunti dal piano di promozione turistica con Ryanair e Consorzio di Tutela del Prosecco Doc, che ha permesso a Treviso di rafforzare la sua identità nel panorama internazionale, facendone conoscere le eccellenze e le opportunità - le parole del sindaco di Treviso Mario Conte - Abbiamo trovato in Ryanair e nel Consorzio di Tutela due interlocutori fortemente convinti della potenzialità del nostro territorio anche in chiave di turismo esperienziale. Fra l’altro, i risultati della campagna hanno permesso di far conoscere la città su scala internazionale, portandola ad essere una destinazione apprezzata sia per la sua vivibilità sia per la possibilità di accesso alle Colline di Conegliano Valdobbiadene Patrimonio Unesco, alle Dolomiti e al litorale”.

Il Country Manager di Ryanair per l'Italia, Mauro Bolla, ha dichiarato: “In qualità di compagnia aerea n.1 in Europa e in Italia, siamo orgogliosi di annunciare gli ottimi risultati raggiunti con la campagna congiunta con il Comune di Treviso e il Consorzio DOC – durata 4 mesi, a supporto del posizionamento di Treviso come destinazione domestica ed internazionale tutto l'anno grazie alla sua multiforme/molteplice offerta turistica culturale ed enogastronomica. Ryanair dispone della più ampia rete di collegamenti diretti internazionali e domestici durante tutto l'anno, collegando Treviso con 150 frequenze settimanali, verso 44 destinazioni e 22 Paesi”. Grazie all’operativo estivo di Ryanair da Treviso, i clienti possono prenotare una meritata vacanza con tariffe disponibili da € 19,99 per i viaggi fino a ottobre 2022, che devono essere prenotate entro la mezzanotte di giovedì 14 aprile.

“Il termine Prosecco DOC richiama la zona di produzione di un vino straordinario che evoca paesaggi di struggente bellezza, ricchi di opere d’arte e architettura. La potenza del brand oggi è in grado di generare flussi turistici domestici e internazionali di consumatori che, una volta innamoratisi del prodotto, partono alla scoperta del bellissimo territorio che lo origina. Poter contare su una buona rete di collegamenti diretti verso Treviso, grazie alla partnership con Ryanair e Comune di Treviso, non può che rafforzare il comparto turistica della nostra magnifica regione”, conferma Stefano Zanette, Presidente del Consorzio di Tutela della DOC Prosecco.