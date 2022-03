Assistenza a imprese e privati: apre l'ufficio unico dell'Ulss 2

L’Ulss 2 attiverà da venerdì 1º aprile l’Ufficio unico di assistenza alle imprese, servizio che fornirà una risposta sempre più semplice e veloce alle aziende, ai progettisti e alle amministrazioni pubbliche della Marca in materia di sicurezza sul lavoro, sicurezza alimentare, igiene e sanità pubblica.

Le richieste potranno essere inviate all’Ufficio unico che avrà il compito di individuare la soluzione progettuale più adatta al quesito nel minor tempo possibile. «I tempi di attesa per le risposte saranno ridotti da un mese ad un massimo di dieci giorni - commenta il dottor De Rui a capo del Dipartimento di Prevenzione -. Ricevere una risposta tempestiva e univoca è fondamentale per imprese e liberi professionisti». L'Ufficio unico si occuperà, in questa prima fase, di assistenza alle imprese per quanto riguarda gli aspetti igienico sanitari e di sicurezza per:

Nuovi insediamenti produttivi.

Ampliamenti di locali.

Ristrutturazioni di fabbricati.

Nel secondo semestre del 2022, invece, l’attività verrà ampliata attraverso:

L'attivazione di percorsi formativi rivolti alle imprese, associazioni di categoria e Comuni.

L'accompagnamento delle imprese nel migliorare gli aspetti di sicurezza dei lavoratori attraverso un approccio innovativo quale l’audit (peraltro previsto dal nuovo piano regionale di prevenzione).

In tutti e tre i distretti dell'Ulss 2 l’Ufficio unico di assistenza alle imprese sarà raggiungibile al numero 0422 323770, dal lunedì al venerdì 8.30-10, oppure all'indirizzo mail imprese@aulss2.veneto.it. Questi, invece, gli orari di apertura al pubblico nelle tre sedi: