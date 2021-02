Vandali sulle Mura: parapetto sfregiato in Varco Caccianiga

Il parapetto delle Mura di Treviso, all'altezza di Porta Caccianiga, ha sempre meno mattoni perché qualcuno sta continuando a rubarli. Le foto del muro di cinta sfregiato hanno fatto in queste ore il giro dei social dopo essere state pubblicate nel gruppo Facebook "La bella Treviso", sollevando non poco sdegno tra i residenti.

Polizia locale e carabinieri sono stati informati dell'accaduto. Lo sfregio è avvenuto in uno dei tratti più frequentati delle Mura, dove si passa per fare jogging p per portare il cane in passeggiata. Il buco nel parapetto negli ultimi giorni si è allargato sempre di più ed è diventato impossibile non notarlo. I cittadini non hanno esitato a segnalarlo alle forze dell'ordine. La polizia locale sta passando al setaccio i filmati delle videocamere nella speranza di individuare il responsabile. Nel frattempo le pattuglie in zona sono state implementate. L'ipotesi più probabile è che si tratti di una bravata reiterata nel tempo da qualche gruppo di vandali,