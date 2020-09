Covid-19, in quarantena una classe delle superiori e una delle materne

Per quanto riguarda il fronte scolastico oggi sono stati posti in quarantena gli alunni di due classi, a seguito dell’emergere di una positività rispettivamente in una materna e in Istituto Superiore del Distretto Treviso. Alla Materna è scattata la quarantena anche per le maestre; nessun provvedimento restrittivo, invece, per i docenti della Scuola Superiore dove vigono distanziamento e utilizzo delle mascherine.

Un positivo al Covid-19 tra le 401 persone sottoposte al test rapido. Questo l'esito, per certi versi sorprendente e molto atteso, emerso nel corso dello screening svolto dagli operatori dell'Ulss 2 presso l'azienda "Aia" di Vazzola, uno dei principali focolai della Marca in queste ultime settimane. Come i vertici dell'azienda sanitaria avevano previsto, il cluster Aia ha avuto una rapida negativizzazione, come era avvenuto in precedenza per la caserma "Serena" di Dosson. L'unica positività dovrà ora essere confermata dal test molecolare. Nel corso della giornata di domani, giovedì 17 settembre, sarà la volta dell'Electrolux: in questo caso saranno ben 700 i dipendenti che saranno sottoposti a test.

